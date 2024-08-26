Австралиец Алексей Попырин сыграет против южнокорейца Сун Ву Квона в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Квон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей — один из героев летней части сезона. В первой половине августа он сенсационно стал победителем «Мастерса» в Монреале.

Интересно, что перед началом турнира на его титул можно было поставить за 100.00.

В крупнейшем городе Квебека в Попырина вселился Новак Джокович. В первом раунде он одержал победу над Томашем Махачем, после чего остановил Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

В финале Попырин уверенно переиграл Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

Прогнозы и ставки на US Open

Буквально на следующий день после триумфа в Монреале представитель Зеленого континента уступил французу Гаэлю Монфису на старте «тысячника» в Цинциннати, но это было ожидаемо.

Квон

Теннисиста из Южной Кореи еще с прошлого года беспокоит травма, из-за которой ему постоянно приходится делать перерыва и в текущем сезоне.

В 2024-м Квон до сих пор провел лишь 13 матчей — одержал пять победы и потерпел восемь поражений.

Последний раз Квон играл в середине июля, когда уступил немцу Максимилиану Мартереру на старте грунтового турнира в Гамбурге.

Лучшим результатом 26-летнего теннисиста в этом сезоне пока остается выход в полуфинал домашнего «челленджера» в Пусане.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.10, победу Квона букмекеры предлагают за 6.85.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Алексея не будет проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Попырина в трех сетах за 1.93.