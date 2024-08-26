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    Попырин сенсационно проиграет на старте US Open?

    Попырин — Квон. Ставка (к. 1.93) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Алексей Попырин
    Австралиец Алексей Попырин сыграет против южнокорейца Сун Ву Квона в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Квон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 19:30 Квон Сон У

    Квон Сон У

  • Южная Корея
    •

    Попырин

    Алексей — один из героев летней части сезона. В первой половине августа он сенсационно стал победителем «Мастерса» в Монреале.

    Интересно, что перед началом турнира на его титул можно было поставить за 100.00.

    В крупнейшем городе Квебека в Попырина вселился Новак Джокович. В первом раунде он одержал победу над Томашем Махачем, после чего остановил Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

    В финале Попырин уверенно переиграл Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Буквально на следующий день после триумфа в Монреале представитель Зеленого континента уступил французу Гаэлю Монфису на старте «тысячника» в Цинциннати, но это было ожидаемо.

    Квон

    Теннисиста из Южной Кореи еще с прошлого года беспокоит травма, из-за которой ему постоянно приходится делать перерыва и в текущем сезоне.

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  • 13/08/2024

    • В 2024-м Квон до сих пор провел лишь 13 матчей — одержал пять победы и потерпел восемь поражений.

    Последний раз Квон играл в середине июля, когда уступил немцу Максимилиану Мартереру на старте грунтового турнира в Гамбурге.

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    Лучшим результатом 26-летнего теннисиста в этом сезоне пока остается выход в полуфинал домашнего «челленджера» в Пусане.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.10, победу Квона букмекеры предлагают за 6.85.

    Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Алексея не будет проблем в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Попырина в трех сетах за 1.93.

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    Попырин — Квон: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Попырин сенсационно проиграет на старте US Open?
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