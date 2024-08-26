Алексей Попырин
Квон Сон У
Попырин
Алексей — один из героев летней части сезона. В первой половине августа он сенсационно стал победителем «Мастерса» в Монреале.
Интересно, что перед началом турнира на его титул можно было поставить за 100.00.
В крупнейшем городе Квебека в Попырина вселился Новак Джокович. В первом раунде он одержал победу над Томашем Махачем, после чего остановил Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.
В финале Попырин уверенно переиграл Андрея Рублева — 6:2, 6:4.
Буквально на следующий день после триумфа в Монреале представитель Зеленого континента уступил французу Гаэлю Монфису на старте «тысячника» в Цинциннати, но это было ожидаемо.
Квон
Теннисиста из Южной Кореи еще с прошлого года беспокоит травма, из-за которой ему постоянно приходится делать перерыва и в текущем сезоне.
В 2024-м Квон до сих пор провел лишь 13 матчей — одержал пять победы и потерпел восемь поражений.
Последний раз Квон играл в середине июля, когда уступил немцу Максимилиану Мартереру на старте грунтового турнира в Гамбурге.
Лучшим результатом 26-летнего теннисиста в этом сезоне пока остается выход в полуфинал домашнего «челленджера» в Пусане.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.10, победу Квона букмекеры предлагают за 6.85.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Алексея не будет проблем в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Попырина в трех сетах за 1.93.