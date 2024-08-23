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    Гоффен обыграет Сонего и выйдет в финал?

    Гоффен — Сонего. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гоффен — Сонего
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    Давид Гоффен
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 23 Августа 2024 года

    Давид Гоффен

  • Бельгия
    •  Давид Гоффен 23:00 Лоренцо Сонего

    Лоренцо Сонего

  • Италия
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    Гоффен

    Давид впервые за два года дошел до полуфинала на уровне ATP, благодаря чему вернется в топ-80.

    В четвертьфинале текущего турнира бельгийский теннисист одержал уверенную победу над Ринки Хиджикатой.

    Вопреки ожиданиям, Гоффен отдал представителю Австралии всего лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

    В отличие от соперника, бывшая седьмая ракетка мира не отдал ни гейма на своей подаче.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах 33-летний Гоффен выиграл у Хауме Муньяра, Лучано Дардери и Артура Риндеркнеша.

    Сонего

    Лоренцо тем временем тоже впервые в этом году дошел до полуфинала.

    В четвертьфинале итальянский теннисист одержал победу над Павлом Котовым — 6:3, 7:5.

    Сонего очень помогли ошибки россиянина, который не лучшим образом играл и на первой подаче, и на второй.

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    В отличие от Гоффена, Сонего на этом турнире пока что провел лишь два матча. Как и остальные сеяные, первый круг он пропускал, а в третьем его соперником должен был стать китаец Цзюньчэн Шан, который по каким-то причинам отказался от дальнейшего участия в турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита — и на Сонего, и на Гоффена можно поставить за 1.91.

    Прогноз: весной Лоренцо выиграл у Давида в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло — 4:6, 6:4, 6:4.

    Рискнем предположить, что итальянец и бельгиец проведут еще один нервный матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Гоффен — Сонего. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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