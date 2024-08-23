Бельгиец Давид Гоффен сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гоффен

Давид впервые за два года дошел до полуфинала на уровне ATP, благодаря чему вернется в топ-80.

В четвертьфинале текущего турнира бельгийский теннисист одержал уверенную победу над Ринки Хиджикатой.

Вопреки ожиданиям, Гоффен отдал представителю Австралии всего лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

В отличие от соперника, бывшая седьмая ракетка мира не отдал ни гейма на своей подаче.

Прогнозы на теннис

В предыдущих раундах 33-летний Гоффен выиграл у Хауме Муньяра, Лучано Дардери и Артура Риндеркнеша.

Сонего

Лоренцо тем временем тоже впервые в этом году дошел до полуфинала.

В четвертьфинале итальянский теннисист одержал победу над Павлом Котовым — 6:3, 7:5.

Сонего очень помогли ошибки россиянина, который не лучшим образом играл и на первой подаче, и на второй.

В отличие от Гоффена, Сонего на этом турнире пока что провел лишь два матча. Как и остальные сеяные, первый круг он пропускал, а в третьем его соперником должен был стать китаец Цзюньчэн Шан, который по каким-то причинам отказался от дальнейшего участия в турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита — и на Сонего, и на Гоффена можно поставить за 1.91.

Прогноз: весной Лоренцо выиграл у Давида в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло — 4:6, 6:4, 6:4.

Рискнем предположить, что итальянец и бельгиец проведут еще один нервный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.