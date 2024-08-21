Россиянин Павел Котов сыграет против американца Закари Свайды в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свайда — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свайда

Закари изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора Свайда проиграл 434-й ракетке мира Омни Кумару со счетом 2:6, 4:6.

Тем удивительнее, что после этого Свайда одержал уверенные победы над сербом Ласло Дьере (6:4, 6:1) и аргентинцем Франсиско Серундоло (6:4, 6:4).

Прогнозы на теннис

Это всего лишь второй случай в сезоне, когда 21-летнему Свайде удалось пройти раунд на уровне основной сетки ATP. При этом больше одного матча он до сих пор выигрывал только на «челленджерах».

Котов

Павел тем временем на этой неделе оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

Во вторник российский теннисист одержал победу над Александром Мюллером — 6:4, 5:7, 6:2.

В данном случае приятным сюрпризом стала уверенная игра Котова в решающей партии: не отдала ни гейма на подаче (хотя у француза было шесть брейк-пойнтов) и реализовал два брейк-пойнта.

Котов провел первый матч после олимпийского турнира в Париже, на котором он не прошел ни раунда, сразу же проиграв Стэну Вавринке.

Также стоит отметить, что ранее в этом сезоне Котов выиграл больше одного матча на харде только в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свайду в этом матче можно поставить за 1.61, победу Котова букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: Павла здесь сложно назвать андердогом, но при этом действительно есть сомнения в том, что он обыграет этого американца. Здесь лучше без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.