Россиянка Анастасия Потапова и итальянка Ясмина Паолини встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анастасия Потапова

На протяжении последних нескольких месяцев результаты Потаповой были неудовлетворительными, и уже можно радоваться прерванной серии неудач.

В первом матче турнира в Цинциннати справилась с француженкой Кларой Бюрель, но для этого потребовалось провести три сета.

Правда, в решающей партии россиянка выиграла с разгромным счетом, и у неё на корте получалось делать практически все.

С открытием сезона Паолини придется играть на максимальных оборотах, поскольку испанка просто в невероятной форме уже почти полгода.

Ясмина Паолини

По совокупности всех своих побед Паолини заслужила себе место в первой десятке рейтинга, поэтому её фаворитский статус перед стартом соревнований в США не подвергался сомнению.

Прогнозы на теннис

Итальянка продемонстрировала всем, как она может и умеет играть на траве и грунте. Почти нет сомнений, что она сможет поддержать почин и в игре на синтетике.

После проигрыша на Олимпийских играх Шмидловой теннисистка из Италии не провела ни одного матча, но хочется верить, что на кортах США она сможет продемонстрировать приемлемый результат.

Первый матч на турнире в Цинциннати играть против россиянки Потаповой, которая ни для кого не является подарком.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Потаповой — 2.71, победа Паолини — 1.47.

Прогноз: Паолини не позволит Потаповой пройти дальше

Ставка: Ф2 (-3) за 1.74

Альтернативный прогноз: В этом матче будет три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.46