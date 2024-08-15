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    У Потаповой есть шансы против Паолини?

    Потапова — Паолини. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Паолини
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и итальянка Ясмина Паолини встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 15 Августа 2024 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 18:00 Жасмин Паолини

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •

    Анастасия Потапова

    На протяжении последних нескольких месяцев результаты Потаповой были неудовлетворительными, и уже можно радоваться прерванной серии неудач.

    В первом матче турнира в Цинциннати справилась с француженкой Кларой Бюрель, но для этого потребовалось провести три сета.

    Правда, в решающей партии россиянка выиграла с разгромным счетом, и у неё на корте получалось делать практически все.

    С открытием сезона Паолини придется играть на максимальных оборотах, поскольку испанка просто в невероятной форме уже почти полгода.

    Ясмина Паолини

    По совокупности всех своих побед Паолини заслужила себе место в первой десятке рейтинга, поэтому её фаворитский статус перед стартом соревнований в США не подвергался сомнению.

    Прогнозы на теннис

    Итальянка продемонстрировала всем, как она может и умеет играть на траве и грунте. Почти нет сомнений, что она сможет поддержать почин и в игре на синтетике.

    После проигрыша на Олимпийских играх Шмидловой теннисистка из Италии не провела ни одного матча, но хочется верить, что на кортах США она сможет продемонстрировать приемлемый результат.

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    Первый матч на турнире в Цинциннати играть против россиянки Потаповой, которая ни для кого не является подарком.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Потаповой — 2.71, победа Паолини — 1.47.

    Прогноз: Паолини не позволит Потаповой пройти дальше

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.74

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.46

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    Потапова — Паолини: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. У Потаповой есть шансы против Паолини?
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