Чешка Каролина Плишкова и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Плишкова — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролина Плишкова

Нынешний сезон Каролина Плишкова точно не может занести себе в актив, поскольку проигрывает больше матчей, чем выигрывает.

Возраст чешки сказывается на её результатах, но её физическая подготовка практически всегда была близка к идеальной.

На прошлой неделе в Торонто чешка смогла пройти всего лишь один раунд, пройдя слабую аргентинку Подороску.

Сейчас придется сыграть с сопоставимой по силам болгаркой Томовой, и шансы на проход во второй круг очень даже хорошие.

Виктория Томова

Когда все теннисистки уже на последних издыханиях собираются завершать сезон, у Томовой открывается второе дыхание, и она как будто не замечает, куда более мастеровитых соперниц.

Прогнозы на теннис

Однако последние результаты болгарки по сезону пока что не впечатляют, поскольку за четыре последних поединка она проиграла три раза.

Североамериканская синтетика являет удачной для Виктории, поскольку год назад она почти выиграла турнир в Чикаго, уступив лишь в матче за титул.

В игре против Плишковой болгарская спортсменка не является фавориткой матча. Она будет применять оборонительную тактику и ждать своего шанса на протяжении большей части матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Плишковой — 1.45, победа Томовой — 2.78.

Прогноз: Плишкова на классе пройдет во второй круг соревнований в Цинциннати

Ставка: Ф1 (-4) за 2.01

Альтернативный прогноз: Томова не сможет ничего предложить чешке в предстоящей игре

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.61