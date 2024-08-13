Чех Иржи Легечка сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи наконец-то возвращается в тур после травмы спины, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

Чешский теннисист получил неприятное повреждение (писали даже о стрессовом переломе) в матче против Феликса Оже-Альяссима в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

Если бы не эта проблема, Легечка вполне мог уже этим летом дебютировать в топ-20. Но в итоге из-за незапланированного перерыва он опустился в рейтинге на 35-е место.

В этом году Легечка уже успел взять титул на харде — в начале января он стал победителем турнира в Аделаиде.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить удачное выступление в Индиан-Уэллс — на этом «тысячнике» Иржи добрался до четвертьфинала, при этом сумев обыграть Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса.

Навоне

Мариано на прошлой неделе, как и ожидалось, не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монреале.

Аргентинский теннисист в первом же матче проиграл американцу Тейлору Фрицу (4:6, 1:6).

Для Навоне это был всего лишь второй в этом году матч на харде. В январе он безуспешно пытался пройти квалификацию на Открытом чемпионате Австралии.

Навоне остается только ждать возвращения грунтовых турниров, поскольку на остальных покрытиях ему чересчур тяжело.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Легечки в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.78.

Прогноз: несмотря на то, что чех проведет первый матч за несколько месяцев, не сомневаемся, что серьезных проблем у него не будет. Иржи действительно достался не самый опасный соперник. К 23 годам Навоне не провел на харде и десяти матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-4,5) за 1.99.