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    Легечка легко выиграет первый матч после большого перерыва?

    Легечка — Навоне. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Навоне
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Легечка

    Иржи наконец-то возвращается в тур после травмы спины, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

    Чешский теннисист получил неприятное повреждение (писали даже о стрессовом переломе) в матче против Феликса Оже-Альяссима в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

    Если бы не эта проблема, Легечка вполне мог уже этим летом дебютировать в топ-20. Но в итоге из-за незапланированного перерыва он опустился в рейтинге на 35-е место.

    В этом году Легечка уже успел взять титул на харде — в начале января он стал победителем турнира в Аделаиде.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить удачное выступление в Индиан-Уэллс — на этом «тысячнике» Иржи добрался до четвертьфинала, при этом сумев обыграть Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса.

    Навоне

    Мариано на прошлой неделе, как и ожидалось, не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монреале.

    Аргентинский теннисист в первом же матче проиграл американцу Тейлору Фрицу (4:6, 1:6).

    Для Навоне это был всего лишь второй в этом году матч на харде. В январе он безуспешно пытался пройти квалификацию на Открытом чемпионате Австралии.

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    Навоне остается только ждать возвращения грунтовых турниров, поскольку на остальных покрытиях ему чересчур тяжело.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Легечки в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.78.

    Прогноз: несмотря на то, что чех проведет первый матч за несколько месяцев, не сомневаемся, что серьезных проблем у него не будет. Иржи действительно достался не самый опасный соперник. К 23 годам Навоне не провел на харде и десяти матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-4,5) за 1.99.

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    Легечка — Навоне: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Легечка легко выиграет первый матч после большого перерыва?
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