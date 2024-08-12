Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в полуфинале «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 12 августа, начало — 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Даниил Медведев уже вылетел (не выиграл здесь даже первый матч), а Андрей Рублев одержал победу над Янником Синнером и вышел в четвертьфинал. Что вообще происходит?

Такой же вопрос был и у российского теннисиста: «Пока что не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий игрок. Последние два года он выступает на невероятном уровне. Я просто надеялся, что смогу побороться и показать отличную игру. Мне был нужен такой матч. Особенно после плохих моментов этого сезона».

Рублев переиграл первую ракетку мира в ярком трехсетовом матче — 6:3, 1:6, 6:2.

Это был лучший матч Андрея с тех пор, как в начале мая он взял титул в Мадриде. Кстати, в столице Испании в 1/4 финала он выиграл у Карлоса Алькараса.

Прогнозы на теннис

В предыдущих раундах на текущем турнире Рублев остановил аргентинца Томаса Этчеверри и американца Брэндона Накашима, при этом не отдав ни сета.

Арнальди

Маттео тем временем проводит лучшую неделю в карьере. Он впервые дошел до полуфинала на «Мастерсе».

На старте турнира итальянец одержал волевую победу над американцем Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.

Дальше была победа над Кареном Хачановым (7:5, 7:5), а в третьем круге Арнальди встречался с Алехандро Давидовичем-Фокиной, который в решающем сете отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

В четвертьфинале Арнальди выиграл у японца Кея Нисикори (6:4, 7:5), который перед этим остановил Стефаноса Циципаса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.38, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.05.

Прогноз: в конце мая Андрей проиграл итальянцу на Ролан Гаррос. Это был ужасный матч, в котором соперниц воспользовался, прежде всего, эмоциональной нестабильностью российского теннисиста.

Будет максимально странно, если Рублев не возьмет реванш. Более того, здесь он должен побеждать с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-3,5) за 1.98.