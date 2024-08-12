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    Рублев возьмет реванш у Арнальди?

    Рублев — Арнальди. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 12 августа 2024 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в полуфинале «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 12 августа, начало — 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Даниил Медведев уже вылетел (не выиграл здесь даже первый матч), а Андрей Рублев одержал победу над Янником Синнером и вышел в четвертьфинал. Что вообще происходит?

    Такой же вопрос был и у российского теннисиста: «Пока что не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий игрок. Последние два года он выступает на невероятном уровне. Я просто надеялся, что смогу побороться и показать отличную игру. Мне был нужен такой матч. Особенно после плохих моментов этого сезона».

    Рублев переиграл первую ракетку мира в ярком трехсетовом матче — 6:3, 1:6, 6:2.

    Это был лучший матч Андрея с тех пор, как в начале мая он взял титул в Мадриде. Кстати, в столице Испании в 1/4 финала он выиграл у Карлоса Алькараса.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах на текущем турнире Рублев остановил аргентинца Томаса Этчеверри и американца Брэндона Накашима, при этом не отдав ни сета.

    Арнальди

    Маттео тем временем проводит лучшую неделю в карьере. Он впервые дошел до полуфинала на «Мастерсе».

    На старте турнира итальянец одержал волевую победу над американцем Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.

    Дальше была победа над Кареном Хачановым (7:5, 7:5), а в третьем круге Арнальди встречался с Алехандро Давидовичем-Фокиной, который в решающем сете отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

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    В четвертьфинале Арнальди выиграл у японца Кея Нисикори (6:4, 7:5), который перед этим остановил Стефаноса Циципаса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.38, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.05.

    Прогноз: в конце мая Андрей проиграл итальянцу на Ролан Гаррос. Это был ужасный матч, в котором соперниц воспользовался, прежде всего, эмоциональной нестабильностью российского теннисиста.

    Будет максимально странно, если Рублев не возьмет реванш. Более того, здесь он должен побеждать с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-3,5) за 1.98.

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    Рублев — Арнальди: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Рублев возьмет реванш у Арнальди?
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