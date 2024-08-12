Чешка Каролина Мухова и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролина Мухова

После вполне приличного выступления на грунте в Палермо Мухова решилась на старт в рамках Олимпиады и пожалела.

Уже в первом поединке на грунте в Париже чешка проиграла канадке Фернандес, которая не стала выдумывать ничего нового, а просто провела матч на максимальных эмоциях.

У Каролины были определенные проблемы со здоровьем, но они не были критическими, поэтому её заявка на турнир в Цинциннати выглядит как вполне осознанное и взвешенное решение.

Хочется верить, что у Каролины получится выступить на приличном уровне на престижном турнире в США, а соперница по первому кругу вполне себе проходимая.

Даяна Ястремская

Результаты Ястремской по этому сезону вполне можно назвать удовлетворительными, но при этом Даяна могла всего выиграть значительно больше, нежели получилось по факту.

Прогнозы на теннис

У нее значительно прибавилось сил при ударе слева по линии, а работа ног при подходе к каждому удару близка к совершенству.

Однако на последних турнирах игра у украинки совсем не клеится, что подтверждает вылет на ранних стадиях турнира.

Хочется верить, что приближающийся старт мэйджора в Нью-Йорке придаст дополнительных сил украинке на старте турнира в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Муховой — 1.36, победа Ястремской — 3.19.

Прогноз: Мухова одержит уверенную победу

Ставка: Ф1 (-4) за 1.93

Альтернативный прогноз: В матче не получится борьбы

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.80