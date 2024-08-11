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    Хуркач впервые проиграет Попырину?

    Попырин — Хуркач. Ставка (к. 2.04) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 11 августа 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 11 августа, начало — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Хуркач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Попырин

    Теннисист из Австралии второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса». В прошлом году он добрался до этой стадии в Цинциннати.

    Текущий турнир Попырин начал с уверенной победы над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:4.

    Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у американца Бена Шелтона — 6:4, 7:6.

    В третьем раунде преподнес сенсацию, выиграв у Григора Димитрова — 4:6, 7:6, 6:3. Во втором сете болгарский теннисист не реализовал три матчбола.

    Прогнозы на теннис

    В 2024-м Попырин еще ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.

    Хуркач

    Хуберт на этой неделе провел свои первые матчи после операции на колене. Неприятную травму он получил в начале июля на Уимблдоне.

    Несмотря на предупреждения врачей, поляк решил взять пример с Новака Джоковича, который играл уже через месяц после операции на мениске.

    В первом матче Хуркач с трудом выиграл у Танаси Коккинакиса — 4:6, 6:3, 7:6. В решающем сете он спас три брейк-пойнта и почти идеально провел тай-брейк.

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    В следующем матче Хуркач одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем — 4:6, 6:3, 6:4.

    С общей выносливостью у Хуби тоно все в порядке, но пока нет уверенности, что его колено готово к таким нагрузкам.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.04, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.78.

    Прогноз: Хуберт ведет 3-0 в личных встречах с Алексеем. Но сейчас поляка сложно назвать фаворитом, учитывая его непонятное состояние. Главная же задача Попырина в предстоящем матче — заставить соперника как можно больше бегать. В этом случае Хуркачу может не хватить сил на весь матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Попырина за 2.04.

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    Попырин — Хуркач: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач впервые проиграет Попырину?
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