Канадец Милош Раонич сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Раонич — Кепфер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Раонич

Милош в этом сезоне до сих пор провел лишь 11 матчей. Мог и больше, но он ездит только туда, где ему дают wild card.

Например, Уимблдон бывшая третья ракетка мира пропустил из-за нежелания участвовать в квалификации.

При этом почти нет сомнений, что Раонич прошел бы отбор на британском мэйджоре. В июне он прошел два раунда в нидерландском Хертогенбосе и обыграл Кэмерона Норри на турнире в Лондоне.

Примечательно, что Раонич в игре с британцем выполнил 47 подач навылет и установил новый рекорд количеству эйсов в матче трехсетового формата.

Прогнозы на теннис

Но в контексте предстоящей встречи с Кепфером необходимо отметить, что Раонич последний раз играл на грунте в 2020 году.

Кепфер

Немецкий теннисист в этом году провел на грунте 13 матчей — одержал пять побед и потерпел восемь поражений.

Но здесь важно знать подробности: например, на «Мастерсе» в Риме и на турнире в Лионе Кепфер выиграл по два матча.

Между тем, еще на шести грунтовых турнирах он не прошел даже первый круг.

В текущем сезоне свои лучшие результаты Кепфер демонстрирует на харде. В начале января 30-летний теннисист взял титул на «челленджере» в Канберре, а в конце марта дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.80, победу Кепфера букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: несмотря на то, что Милош очень давно не играл на грунте, все равно нет уверенности в том, что его соперник подтвердит статус фаворита. Подача канадца может стать для Кепфера очень серьезной проблемой.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.