Милош Раонич
Доминик Кёпфер
Раонич
Милош в этом сезоне до сих пор провел лишь 11 матчей. Мог и больше, но он ездит только туда, где ему дают wild card.
Например, Уимблдон бывшая третья ракетка мира пропустил из-за нежелания участвовать в квалификации.
При этом почти нет сомнений, что Раонич прошел бы отбор на британском мэйджоре. В июне он прошел два раунда в нидерландском Хертогенбосе и обыграл Кэмерона Норри на турнире в Лондоне.
Примечательно, что Раонич в игре с британцем выполнил 47 подач навылет и установил новый рекорд количеству эйсов в матче трехсетового формата.
Но в контексте предстоящей встречи с Кепфером необходимо отметить, что Раонич последний раз играл на грунте в 2020 году.
Кепфер
Немецкий теннисист в этом году провел на грунте 13 матчей — одержал пять побед и потерпел восемь поражений.
Но здесь важно знать подробности: например, на «Мастерсе» в Риме и на турнире в Лионе Кепфер выиграл по два матча.
Между тем, еще на шести грунтовых турнирах он не прошел даже первый круг.
В текущем сезоне свои лучшие результаты Кепфер демонстрирует на харде. В начале января 30-летний теннисист взял титул на «челленджере» в Канберре, а в конце марта дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.80, победу Кепфера букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: несмотря на то, что Милош очень давно не играл на грунте, все равно нет уверенности в том, что его соперник подтвердит статус фаворита. Подача канадца может стать для Кепфера очень серьезной проблемой.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.