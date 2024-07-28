Маттео Арнальди (Италия)
Артур Филс (Франция)
Арнальди
Маттео после Ролан Гаррос до сих пор выиграл лишь один матч. Это очень похоже на спад.
В прошлом месце итальянский теннисист уступил австралийцу Ринки Хиджикате во втором круге турнира в Лондоне.
После этого Арнальди не выиграл ни одного матча на Уимблдоне, в Гамбурге и в хорватском Умаге.
Примечательно, что на турнире ATP в Гамбурге 23-летний Арнальди уступил Педро Мартинесу, а в Умаге — Александру Мюллеру.
Но также стоит отметить, что в этом году Маттео выиграл по три матча в Барселоне и на Ролан Гаррос, на кортах которого проходит олимпийский турнир.
Фис
Артур как раз перед олимпийским турниром дебютировал в топ-20.
Это случилось после победы французского теннисиста в Гамбурге. В решающем матче он переиграл на решающем тай-брейке Сашу Зверева.
Кроме того, на прошлой неделе Фис выиграл у Хауме Муньяра, Ласло Дьере, Хольгера Руне и Себастьяна Баэса.
Еще одним успехом 20-летнего Фиса стал выход в четвертый круг Уимблдона.
Артур наконец-то начал подтверждать статус самого талантливого французского теннисиста нового поколения.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.69, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: как ни странно, теперь это одно из самых принципиальных противостояний в туре. Итальянец ведет 4-0 в личных встречах с французом. Ранее в этом году Маттео обыграл Арура в Майами и на Ролан Гаррос. В 2023-м Арнальди тоже выиграл у Фиса и на харде, и на грунте.
- 1.87Линетт — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.24Попырин — Харри: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.92Меньшик — Шевченко: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
В общем, есть сомнения, что Фис подтвердит статус фаворита. Арнальди точно знает, что надо делать в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.