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    Арнальди продлит серию побед над Фисом?

    Арнальди — Фис. Ставка (к. 1.95) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 28 июля 2024 года

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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 28 Июля 2024 года

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Париж-2024. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 19:00 Артур Филс (Франция)

    Артур Филс (Франция)

  • Париж-2024. Мужчины
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    Арнальди

    Маттео после Ролан Гаррос до сих пор выиграл лишь один матч. Это очень похоже на спад.

    В прошлом месце итальянский теннисист уступил австралийцу Ринки Хиджикате во втором круге турнира в Лондоне.

    После этого Арнальди не выиграл ни одного матча на Уимблдоне, в Гамбурге и в хорватском Умаге.

    Примечательно, что на турнире ATP в Гамбурге 23-летний Арнальди уступил Педро Мартинесу, а в Умаге — Александру Мюллеру.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит отметить, что в этом году Маттео выиграл по три матча в Барселоне и на Ролан Гаррос, на кортах которого проходит олимпийский турнир.

    Фис

    Артур как раз перед олимпийским турниром дебютировал в топ-20.

    Это случилось после победы французского теннисиста в Гамбурге. В решающем матче он переиграл на решающем тай-брейке Сашу Зверева.

    Кроме того, на прошлой неделе Фис выиграл у Хауме Муньяра, Ласло Дьере, Хольгера Руне и Себастьяна Баэса.

    Еще одним успехом 20-летнего Фиса стал выход в четвертый круг Уимблдона.

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    Артур наконец-то начал подтверждать статус самого талантливого французского теннисиста нового поколения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.69, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: как ни странно, теперь это одно из самых принципиальных противостояний в туре. Итальянец ведет 4-0 в личных встречах с французом. Ранее в этом году Маттео обыграл Арура в Майами и на Ролан Гаррос. В 2023-м Арнальди тоже выиграл у Фиса и на харде, и на грунте.

    В общем, есть сомнения, что Фис подтвердит статус фаворита. Арнальди точно знает, что надо делать в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Арнальди — Фис: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на теннис. Арнальди продлит серию побед над Фисом?
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