Француз Артур Фис сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео после Ролан Гаррос до сих пор выиграл лишь один матч. Это очень похоже на спад.

В прошлом месце итальянский теннисист уступил австралийцу Ринки Хиджикате во втором круге турнира в Лондоне.

После этого Арнальди не выиграл ни одного матча на Уимблдоне, в Гамбурге и в хорватском Умаге.

Примечательно, что на турнире ATP в Гамбурге 23-летний Арнальди уступил Педро Мартинесу, а в Умаге — Александру Мюллеру.

Прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что в этом году Маттео выиграл по три матча в Барселоне и на Ролан Гаррос, на кортах которого проходит олимпийский турнир.

Фис

Артур как раз перед олимпийским турниром дебютировал в топ-20.

Это случилось после победы французского теннисиста в Гамбурге. В решающем матче он переиграл на решающем тай-брейке Сашу Зверева.

Кроме того, на прошлой неделе Фис выиграл у Хауме Муньяра, Ласло Дьере, Хольгера Руне и Себастьяна Баэса.

Еще одним успехом 20-летнего Фиса стал выход в четвертый круг Уимблдона.

Артур наконец-то начал подтверждать статус самого талантливого французского теннисиста нового поколения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.69, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: как ни странно, теперь это одно из самых принципиальных противостояний в туре. Итальянец ведет 4-0 в личных встречах с французом. Ранее в этом году Маттео обыграл Арура в Майами и на Ролан Гаррос. В 2023-м Арнальди тоже выиграл у Фиса и на харде, и на грунте.

В общем, есть сомнения, что Фис подтвердит статус фаворита. Арнальди точно знает, что надо делать в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.