Чех Якуб Меньшик сыграет против тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Тсенг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Чешский теннисист второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.

При этом Якуб проводит всего лишь третий в этом году турнир на этом покрытии.

По сути, Меньшик преподнёс уже две сенсации на этой неделе. В первом круге он переиграл представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 6:2.

В следующем матче 18-летний Меньшик остановил итальянца Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Меньшика в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в Дохе.

Тсенг

Тсенг тем временем изначально не прошел квалификацию, но в итоге прорвался в основную сетку как лаки-лузер.

Более того, тайваньский теннисист попал сразу во второй раунд, где переиграл Фабио Фоньини.

Результат по-настоящему шокировал, Тсенг отдал опытному итальянцу лишь один гейм — 6:1, 6:0.

Интересно, что в решающем раунде квалификации Тсенг проиграл 406-й ракетке мра аргентинцу Гвидо Андреоцци.

Также стоит отметить, что в этом году 22-летний Тсенг выиграл два «челленджера» на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тсенга букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: оба теннисиста удивили в недавних матчах, но мы все-таки считаем, что талантливый чех обыграет Тсенга.

Рекомендуемая ставка: победа Меньшика + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.