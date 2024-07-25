Jakub Mensik
Цзэн Чжуньсинь
Меньшик
Чешский теннисист второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.
При этом Якуб проводит всего лишь третий в этом году турнир на этом покрытии.
По сути, Меньшик преподнёс уже две сенсации на этой неделе. В первом круге он переиграл представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 6:2.
В следующем матче 18-летний Меньшик остановил итальянца Лучано Дардери — 6:4, 6:3.
Лучшим результатом Меньшика в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в Дохе.
Тсенг
Тсенг тем временем изначально не прошел квалификацию, но в итоге прорвался в основную сетку как лаки-лузер.
Более того, тайваньский теннисист попал сразу во второй раунд, где переиграл Фабио Фоньини.
Результат по-настоящему шокировал, Тсенг отдал опытному итальянцу лишь один гейм — 6:1, 6:0.
Интересно, что в решающем раунде квалификации Тсенг проиграл 406-й ракетке мра аргентинцу Гвидо Андреоцци.
Также стоит отметить, что в этом году 22-летний Тсенг выиграл два «челленджера» на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тсенга букмекеры предлагают за 2.80.
Прогноз: оба теннисиста удивили в недавних матчах, но мы все-таки считаем, что талантливый чех обыграет Тсенга.
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Рекомендуемая ставка: победа Меньшика + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.