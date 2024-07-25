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    Меньшик впервые в сезоне выиграет на грунте три матча подряд?

    Меньшик — Тсенг. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Умаге 25 июля 2024 года

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    Якуб Меньшик
    Чех Якуб Меньшик сыграет против тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Тсенг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 25 Июля 2024 года

    Jakub Mensik

  • Умаг. Мужчины
    •  Jakub Mensik 19:00 Цзэн Чжуньсинь

    Цзэн Чжуньсинь

  • Тайвань
    •

    Меньшик

    Чешский теннисист второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.

    При этом Якуб проводит всего лишь третий в этом году турнир на этом покрытии.

    По сути, Меньшик преподнёс уже две сенсации на этой неделе. В первом круге он переиграл представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 6:2.

    В следующем матче 18-летний Меньшик остановил итальянца Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Меньшика в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в Дохе.

    Тсенг

    Тсенг тем временем изначально не прошел квалификацию, но в итоге прорвался в основную сетку как лаки-лузер.

    Более того, тайваньский теннисист попал сразу во второй раунд, где переиграл Фабио Фоньини.

    Результат по-настоящему шокировал, Тсенг отдал опытному итальянцу лишь один гейм — 6:1, 6:0.

    Интересно, что в решающем раунде квалификации Тсенг проиграл 406-й ракетке мра аргентинцу Гвидо Андреоцци.

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    Также стоит отметить, что в этом году 22-летний Тсенг выиграл два «челленджера» на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тсенга букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: оба теннисиста удивили в недавних матчах, но мы все-таки считаем, что талантливый чех обыграет Тсенга.

    Рекомендуемая ставка: победа Меньшика + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.

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