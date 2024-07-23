Галан
Колумбийский теннисист попал в основную сетку через квалификацию.
И самый поразительный факт здесь заключается в том, что в решающем раунде отбора он выиграл у...Медьедовича.
В минувшее воскресенье Галан переиграл серба в трехсетовом матче — 6:4, 2:6, 6:2.
В итоге Хамад все равно оказался в основной сетке — как лаки-лузер.
В первом матче квалификации Галан выиграл у француза Пьер-Юга Эрбера (7:6, 4:6, 6:0).
Галан в текущем сезоне выиграл на грунте 14 матчей из 30-ти.
Медьедович
На прошлой неделе Хамад успел сыграть не только в квалификации в Кицбюэле, но и на турнире в Гштаде.
В известной швейцарской деревне сербский теннисист сначала выиграл у Марка-Андреа Хюслера, а потом уступил греку Стефаносу Циципасу (6:7, 3:6).
В первой половине июля Медьедович прошел два раунда на грунтовом «челленджере» в Зальцбурге.
Лучшим результатом 20-летнего Медьедовича в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «тысячника» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 2.57, победу Медьедовича букмекеры предлагают 1.51.
Прогноз: возможно, на этот раз Хамад остановит колумбийца, такой вариант нельзя исключать, но на исход все-таки лучше не ставить. Скорее всего, они снова проведут нервный, затяжной матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.