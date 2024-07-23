Серб Хамад Медьедович сыграет против колумбийца Даниэля Галана в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Галан — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Галан

Колумбийский теннисист попал в основную сетку через квалификацию.

И самый поразительный факт здесь заключается в том, что в решающем раунде отбора он выиграл у...Медьедовича.

В минувшее воскресенье Галан переиграл серба в трехсетовом матче — 6:4, 2:6, 6:2.

В итоге Хамад все равно оказался в основной сетке — как лаки-лузер.

Прогнозы на теннис

В первом матче квалификации Галан выиграл у француза Пьер-Юга Эрбера (7:6, 4:6, 6:0).

Галан в текущем сезоне выиграл на грунте 14 матчей из 30-ти.

Медьедович

На прошлой неделе Хамад успел сыграть не только в квалификации в Кицбюэле, но и на турнире в Гштаде.

В известной швейцарской деревне сербский теннисист сначала выиграл у Марка-Андреа Хюслера, а потом уступил греку Стефаносу Циципасу (6:7, 3:6).

В первой половине июля Медьедович прошел два раунда на грунтовом «челленджере» в Зальцбурге.

Лучшим результатом 20-летнего Медьедовича в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «тысячника» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 2.57, победу Медьедовича букмекеры предлагают 1.51.

Прогноз: возможно, на этот раз Хамад остановит колумбийца, такой вариант нельзя исключать, но на исход все-таки лучше не ставить. Скорее всего, они снова проведут нервный, затяжной матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.