Австриец Доминик Тим сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тим — Варильяс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тим

Доминик в начале мая подтвердил, что этот сезон станет последним в его карьере. С тех пор он провел лишь три матча.

В квалификации Ролан Гаррос австрийский теннисист выиграл у итальянца Франко Агаменоне, после чего уступил финну Отто Виртанену.

На травяном турнире на Мальорке Тим проиграл в первом круге французу Гаэлю Монфису. На Уимблдон бывшая третья ракетка мира не поехал.

Прогнозы на теннис

Два года назад, вскоре после возвращения в тур, Тим дошел в Гштаде до полуфинала, в 2023-м — всего лишь до второго круга. Ну а на этот раз Доминик, скорее всего, не пройдет даже первый раунд.

Варильяс

Перуанский теннисист попал в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он всего лишь 150-й.

В решающем матче отбора Хуан-Пабло выиграл у швейцарца Жерома Кима (7:6, 4:6, 6:1).

На минувшей неделе Варильяс также успел сыграть на «челленджере» в немецком Брауншвейге. Во втором круге бывшая 60-я ракетка мира проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.

В этом году Варильяс до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тима в этом матче можно поставить за 2.28, победу Варильяса букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: вряд ли Доминик порадует своих болельщиков. Видно, что он уже перестал уделять серьезное внимание подготовке к матчам. Впрочем, Тим даже не скрывает этого — в какой-то момент он просто смирился с тем, что больше не в состоянии играть на прежнем уровне.

Рекомендуемая ставка: победа Варильяса + тотал геймов больше 19,5 за 2.28.