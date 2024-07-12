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    Ван де Зандшульп снова легко выиграет у Качина?

    Ван де Зандшульп — Качин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 12 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Качин
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против аргентинца Педро Качина в полуфинале «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 12 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Качин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик по итогам недели вполне может вернуться в топ-90, если возьмет титул или дойдет до финала.

    На текущем турнире нидерландский теннисист пока не проиграл ни одного сета, что тоже свидетельствует о его мотивации.

    Правда, в четвертьфинале было не так легко, как в предыдущих раундах. Ван де Зандшульп выиграл у Хенри Сквире — 7:5, 7:6.

    В этом матче Ботику помогли ошибки немецкого теннисиста, особенно в первом сете, когда он в какой-то момент уступал со счетом 2:4.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В предыдущих матчах ван де Зандшульп выиграл у француза Маттео Мартино и Беньямина Хассана из Ливана.

    Качин

    Педро тем временем второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Месяц назад он остановился в шаге от финала на «челленджере» в чешском Простеёве.

    Интересно, что на этой неделе аргентинец тоже пока не отдал ни сета, хотя у него, в отличие от Ботика, были куда более опасные соперника.

    В первом матче Качин выиграл у француза Грегуара Баррера. Дальше была победа над индийцем Сумитом Нагалом, который по итогам первой половины 2024-го закрепился в топ-100.

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    В четвертьфинале Качин одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном (6:4, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.65, победу Качина букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: в прошлом году Ботик легко выиграл у Педро в квалификации «Мастерса» в Париже — 6:2, 6:4. Встреча на грунте, скорее всего, пройдет по более напряженному сценарию. На этом покрытии аргентинец вполне способен взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Ван де Зандшульп — Качин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на теннис. Ван де Зандшульп снова легко выиграет у Качина?
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