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    Бадоса пробьется в четвертьфинал?

    Бадоса — Векич. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч четвертого круга «Уимблдона», 07 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Векич
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    Паула Бадоса
    Испанка Паула Бадоса и хорватка Донна Векич встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 07 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 07 Июля 2024 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 13:00 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
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    Паула Бадоса

    Когда Бадоса только начинала набирать форму после возвращения в тур, были сомнения, что она сможет это сделать быстро.

    На это потребовалось достаточно приличное количество времени, но на лондонских кортах она начинает понемногу напоминать саму себя образца двух годичной давности.

    В первых двух кругах испанка поочередно отправила домой двух чешек — Мухову и Фрухвиртову. А в третьем круге у неё случилась серьезная заруба с Касаткиной, из которой именно Паула вышла победительницей.

    В матче против Векич преимущество будет на стороне испанки, поскольку она более оснащённая теннисистка в плане техники, а это на траве очень важно

    Донна Векич

    К успехам Векич по карьере никто всерьез не относился, но хорватка уже в четвертом круге травяного мэйджора и сходить с дистанции не собирается.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Теннис этой хорватки весьма добротный, но ей всегда чего-то не хватало, чтобы пробиться в более серьезные стадии престижных соревнований.

    В двух из трех игр со старта турнира в Лондоне у Донны возникали сложности, но она с честью их преодолевала. В последней игре против Ястремской пришлось довольно сильно попотеть.

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    В матче против испанки её будет ждать серьезное испытание, но шансы на проход дальше все равно имеются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.82, победа Векич — 1.99.

    Прогноз: Испанке удача улыбнется больше

    Ставка: П1 за 1.82

    Альтернативный прогноз: Игра получится боевой

    Альтернативная ставка: ТБ 26 с коэффициентом 2.51

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    Бадоса — Векич: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса пробьется в четвертьфинал?
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