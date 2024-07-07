Бадоса пробьется в четвертьфинал?

Испанка Паула Бадоса и хорватка Донна Векич встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 07 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Паула Бадоса

Когда Бадоса только начинала набирать форму после возвращения в тур, были сомнения, что она сможет это сделать быстро.

На это потребовалось достаточно приличное количество времени, но на лондонских кортах она начинает понемногу напоминать саму себя образца двух годичной давности.

В первых двух кругах испанка поочередно отправила домой двух чешек — Мухову и Фрухвиртову. А в третьем круге у неё случилась серьезная заруба с Касаткиной, из которой именно Паула вышла победительницей.

В матче против Векич преимущество будет на стороне испанки, поскольку она более оснащённая теннисистка в плане техники, а это на траве очень важно

Донна Векич

К успехам Векич по карьере никто всерьез не относился, но хорватка уже в четвертом круге травяного мэйджора и сходить с дистанции не собирается.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Теннис этой хорватки весьма добротный, но ей всегда чего-то не хватало, чтобы пробиться в более серьезные стадии престижных соревнований.

В двух из трех игр со старта турнира в Лондоне у Донны возникали сложности, но она с честью их преодолевала. В последней игре против Ястремской пришлось довольно сильно попотеть.

В матче против испанки её будет ждать серьезное испытание, но шансы на проход дальше все равно имеются.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.82, победа Векич — 1.99.

Прогноз: Испанке удача улыбнется больше

Ставка: П1 за 1.82

Альтернативный прогноз: Игра получится боевой

Альтернативная ставка: ТБ 26 с коэффициентом 2.51