Бадоса пробьется в четвертьфинал?

Паула Бадоса-Хиберт
Донна Векич
Паула Бадоса
Когда Бадоса только начинала набирать форму после возвращения в тур, были сомнения, что она сможет это сделать быстро.
На это потребовалось достаточно приличное количество времени, но на лондонских кортах она начинает понемногу напоминать саму себя образца двух годичной давности.
В первых двух кругах испанка поочередно отправила домой двух чешек — Мухову и Фрухвиртову. А в третьем круге у неё случилась серьезная заруба с Касаткиной, из которой именно Паула вышла победительницей.
В матче против Векич преимущество будет на стороне испанки, поскольку она более оснащённая теннисистка в плане техники, а это на траве очень важно
Донна Векич
К успехам Векич по карьере никто всерьез не относился, но хорватка уже в четвертом круге травяного мэйджора и сходить с дистанции не собирается.
Теннис этой хорватки весьма добротный, но ей всегда чего-то не хватало, чтобы пробиться в более серьезные стадии престижных соревнований.
В двух из трех игр со старта турнира в Лондоне у Донны возникали сложности, но она с честью их преодолевала. В последней игре против Ястремской пришлось довольно сильно попотеть.
В матче против испанки её будет ждать серьезное испытание, но шансы на проход дальше все равно имеются.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.82, победа Векич — 1.99.
Прогноз: Испанке удача улыбнется больше
- 2.07Рыбакина — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.99Путинцева — Остапенко: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.70Наварро — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.82
Альтернативный прогноз: Игра получится боевой
Альтернативная ставка: ТБ 26 с коэффициентом 2.51