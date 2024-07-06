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    Руне тоже проиграет обидчику Хачанова?

    Руне — Алис. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Уимблдон 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Алис
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Кентена Алиса в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Алис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Руне

    Хольгер неплохо провел предыдущие матчи, после которых осталось ощущение, что он все-таки находится в относительно неплохой форме.

    В первом раунде датчанин одержал почти разгромную победу над южнокорейским теннисистом Квон Сун Ву — 6:1, 6:4, 6:4.

    В следующем матче Руне выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2. После досадной ошибки в первом сете он идеально провел следующие три партии.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В прошлом году Руне дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, поэтому текущим результатом он вряд ли будет удовлетворен.

    Алис

    Кентен тем временем второй год подряд дошел на британском мэйджоре до третьего круга.

    С одной стороны, это довольно неожиданно, но с другой — этот француз напомнил, что у него очень неплохая подача, а на траве это, как известно, имеет большое значение.

    В первом раунде Алис разгромил американца Кристофера Юбэнкса — 6:4, 6:4, 6:2.

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    Ну а в следующем матче 220-я ракетка мира удивил Карена Хачанова — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Алис выполнил 24 эйса и забрал 84 процента очков на первой подаче.

    Примечательно, что Кентен впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.22, победу Алиса букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: конечно, в отличие от Хачанова, Хольгер вряд ли позволит французу организовать еще одну сенсацию. Но трех сетов датчанину, скорее всего, не хватит.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал сетов больше 3,5 за 2.15.

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    Руне — Алис: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на теннис. Руне тоже проиграет обидчику Хачанова?
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