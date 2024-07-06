Руне тоже проиграет обидчику Хачанова?

Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Кентена Алиса в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Алис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер неплохо провел предыдущие матчи, после которых осталось ощущение, что он все-таки находится в относительно неплохой форме.

В первом раунде датчанин одержал почти разгромную победу над южнокорейским теннисистом Квон Сун Ву — 6:1, 6:4, 6:4.

В следующем матче Руне выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2. После досадной ошибки в первом сете он идеально провел следующие три партии.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В прошлом году Руне дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, поэтому текущим результатом он вряд ли будет удовлетворен.

Алис

Кентен тем временем второй год подряд дошел на британском мэйджоре до третьего круга.

С одной стороны, это довольно неожиданно, но с другой — этот француз напомнил, что у него очень неплохая подача, а на траве это, как известно, имеет большое значение.

В первом раунде Алис разгромил американца Кристофера Юбэнкса — 6:4, 6:4, 6:2.

Ну а в следующем матче 220-я ракетка мира удивил Карена Хачанова — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Алис выполнил 24 эйса и забрал 84 процента очков на первой подаче.

Примечательно, что Кентен впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.22, победу Алиса букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: конечно, в отличие от Хачанова, Хольгер вряд ли позволит французу организовать еще одну сенсацию. Но трех сетов датчанину, скорее всего, не хватит.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал сетов больше 3,5 за 2.15.