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    Алькарас дожмет Тиафо только в пятом сете?

    Алькарас — Тиафо. Ставка (к. 2.41) и прогноз на Уимблдон 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Тиафо
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 05 Июля 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 13:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Алькарас

    В отличие от своих главных конкурентов, Карлитос пока не проиграл ни сета не текущем турнире.

    В первом круге действующий чемпион британского мэйджора выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:5, 6:2.

    В следующем матче Алькарас одержал победу над Александром Вукичем — 7:6, 6:2, 6:2.

    В матче с австралийцем всё самое интересное случилось в первом сете: сначала Алькарас вел с брейком, а потом не позволил сопернику подать на сет при счете 5:6.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Следующие две партии прошли почти без борьбы, Карлос здорово и не менее эффективно действовал на приеме.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем четвертый год подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.

    Правда, до сих пор ему удалось пройти дальше третьего круга только в 2022-м — тогда он проиграл в 1/8 финала бельгийцу Давиду Гоффену.

    На этой неделе Тиафо начал с очень волевой победы над Маттео Арнальди — 6:7, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3. То ли там итальянец совсем расслабился по второго сета, то ли американец стал играть значительно лучше.

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    Зато во втором круге Тиафо спокойно выиграл у хорвата Борны Чорича — 7:6, 6:1, 6:3. После первого соперник играл без особого энтузиазма.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: здесь букмекеры не сомневаются в очередной уверенной победе Алькараса. На Тиафо можно поставить за 9.40.

    Прогноз: в предыдущий раз Карлорс и Фрэнсис играли друг с другом в сентябре 2022-го в полуфинале US Open. Испанец тогда с трудом переиграл американца в пятом сете.

    Есть подозрение, что на этот раз Алькарасу тоже понадобится хотя бы одна дополнительная партия. У Тиафо неприятная подача, на приеме действующему чемпиону тоже будет непросто.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 3,5 за 2.41.

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    Алькарас — Тиафо: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас дожмет Тиафо только в пятом сете?
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