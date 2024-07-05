Алькарас дожмет Тиафо только в пятом сете?

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

В отличие от своих главных конкурентов, Карлитос пока не проиграл ни сета не текущем турнире.

В первом круге действующий чемпион британского мэйджора выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:5, 6:2.

В следующем матче Алькарас одержал победу над Александром Вукичем — 7:6, 6:2, 6:2.

В матче с австралийцем всё самое интересное случилось в первом сете: сначала Алькарас вел с брейком, а потом не позволил сопернику подать на сет при счете 5:6.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Следующие две партии прошли почти без борьбы, Карлос здорово и не менее эффективно действовал на приеме.

Тиафо

Фрэнсис тем временем четвертый год подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.

Правда, до сих пор ему удалось пройти дальше третьего круга только в 2022-м — тогда он проиграл в 1/8 финала бельгийцу Давиду Гоффену.

На этой неделе Тиафо начал с очень волевой победы над Маттео Арнальди — 6:7, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3. То ли там итальянец совсем расслабился по второго сета, то ли американец стал играть значительно лучше.

Зато во втором круге Тиафо спокойно выиграл у хорвата Борны Чорича — 7:6, 6:1, 6:3. После первого соперник играл без особого энтузиазма.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: здесь букмекеры не сомневаются в очередной уверенной победе Алькараса. На Тиафо можно поставить за 9.40.

Прогноз: в предыдущий раз Карлорс и Фрэнсис играли друг с другом в сентябре 2022-го в полуфинале US Open. Испанец тогда с трудом переиграл американца в пятом сете.

Есть подозрение, что на этот раз Алькарасу тоже понадобится хотя бы одна дополнительная партия. У Тиафо неприятная подача, на приеме действующему чемпиону тоже будет непросто.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 3,5 за 2.41.