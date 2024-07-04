Зверев снова выиграет с разгромным счетом?

Маркос Гирон
Александр Зверев
Гирон
Маркос в первом круге одержал волевую победу над дебютантом британского мэйджора Генри Сирлом.
Американец не очень удачно начал, но в итоге спокойно совершил камбэк — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.
После первого сета Гирон не отдал ни гейма на своей подаче, а во второй и третьей партиях у соперника не было ни одного брейк-пойнта.
Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Маркос ни разу не выигрывал на Уимблдоне больше одного матча. В прошлом году он проиграл во втором раунде венгру Мартону Фучовичу.
Зверев
Саша на старте турнира, как и ожидалось, спокойно выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны — 6:2, 6:4, 6:2.
Немецкий теннисист отдал своему сопернику лишь восемь геймов — 6:2, 6:4, 6:2.
Но ничего другого здесь и не ждали, было бы странно, если бы у Зверева возникли проблемы на траве в матче против испанского грунтовика.
Но при этом все равно стоит отметить уверенную Зверева на подаче: Карбальес-Баэна взял на приеме лишь 14 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 6.75, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: в этом матче Саше будет не так легко, но, скорее всего, до настоящей интриги здесь тоже не дойдет.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-6,5) за 2.13.