Зверев снова выиграет с разгромным счетом?

Немец Александр Зверев сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гирон

Маркос в первом круге одержал волевую победу над дебютантом британского мэйджора Генри Сирлом.

Американец не очень удачно начал, но в итоге спокойно совершил камбэк — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.

После первого сета Гирон не отдал ни гейма на своей подаче, а во второй и третьей партиях у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Маркос ни разу не выигрывал на Уимблдоне больше одного матча. В прошлом году он проиграл во втором раунде венгру Мартону Фучовичу.

Зверев

Саша на старте турнира, как и ожидалось, спокойно выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны — 6:2, 6:4, 6:2.

Немецкий теннисист отдал своему сопернику лишь восемь геймов — 6:2, 6:4, 6:2.

Но ничего другого здесь и не ждали, было бы странно, если бы у Зверева возникли проблемы на траве в матче против испанского грунтовика.

Но при этом все равно стоит отметить уверенную Зверева на подаче: Карбальес-Баэна взял на приеме лишь 14 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 6.75, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: в этом матче Саше будет не так легко, но, скорее всего, до настоящей интриги здесь тоже не дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-6,5) за 2.13.