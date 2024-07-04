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    Зверев снова выиграет с разгромным счетом?

    Гирон — Зверев. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2024 года

    Маркос Гирон

  • США
    •  Маркос Гирон 13:00 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
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    Гирон

    Маркос в первом круге одержал волевую победу над дебютантом британского мэйджора Генри Сирлом.

    Американец не очень удачно начал, но в итоге спокойно совершил камбэк — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.

    После первого сета Гирон не отдал ни гейма на своей подаче, а во второй и третьей партиях у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Маркос ни разу не выигрывал на Уимблдоне больше одного матча. В прошлом году он проиграл во втором раунде венгру Мартону Фучовичу.

    Зверев

    Саша на старте турнира, как и ожидалось, спокойно выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны — 6:2, 6:4, 6:2.

    Немецкий теннисист отдал своему сопернику лишь восемь геймов — 6:2, 6:4, 6:2.

    Но ничего другого здесь и не ждали, было бы странно, если бы у Зверева возникли проблемы на траве в матче против испанского грунтовика.

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    Но при этом все равно стоит отметить уверенную Зверева на подаче: Карбальес-Баэна взял на приеме лишь 14 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 6.75, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: в этом матче Саше будет не так легко, но, скорее всего, до настоящей интриги здесь тоже не дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-6,5) за 2.13.

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    Гирон — Зверев: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Зверев снова выиграет с разгромным счетом?
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