ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Юран«Игра с Испанией покажет уровень немцев». Сергей Юран — об успехах Грузии, феномене Беллингема и испанской молодежи Сборная НидерландовДневник Евро-2024. Уверенные Нидерланды, нефартовая Австрия и решающие угловые Elden Ring: Shadow Of The ErdtreeОбзор Elden Ring: Shadow Of The Erdtree: финальный аккорд десятилетия соулслайков
  • 11:51
    • Руководители российского футбола обсудили создание лиги закрытого типа
  • 11:35
    • ЦСКА подпишет экс-нападающего «Далласа»
    Все новости спорта

    Касаткина в двух сетах обыграет соперницу?

    Касаткина — Миядзаки. Ставка (к. 2.24) и прогноз на матч, Уимблдон, 3 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Дарья Касаткина
    Прогноз и ставки на Касаткина — Миядзаки
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и британка Юрико Лили Миядзаки встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдёт 3 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Миядзаки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Касаткина

    Победная серия Даши Касаткиной уже составляет шесть матчей, включая её триумфальное выступление в Истбурне, где первая ракетка России завоевала титул. После победы в Великобритании Касаткина стала пятой теннисисткой, у которой есть титулы на всех трех покрытиях: траве, грунте и харде.

    Дарья Касаткина — чемпионка рейтингового турнира в Истбурне. Российская теннисистка в финале британского розыгрыша буквально уничтожила канадку Лейлу Фернандес (6:3, 6:4). Победа в Истбурне позволила Даше подняться в рейтинге WTA с 14 на 12 место.

    Дарья вышла во второй круг Уимблдона после того, как легко расправилась с Чжан Шуай из Китая, отдав лишь три гейма (6:3, 6:0). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут игрового времени.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В этой встрече Касаткина три раза подала навылет, допустила лишь пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Миядзаки

    Юрико Миядзаки успешно стартовала на Уимблдоне, в первом круге британка нанесла поражение 73-й ракетке Тамаре Корпач из Германии (6:2, 6:1). На игру ушло всего 59 минут.

    До старта на «мэйджоре» Миядзаки не смогла пройти стартовый круг на рейтинговом турнире в Истбурне, проиграв бельгийке Элизе Мертенс (1:6, 2:6).

  • Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • Превью самого популярного турнира «Большого шлема»
  • 30/06/2024

    • На данный момент Юрико Лили Миядзаки занимает в рейтинге WTA 148 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.07, победу Миядзаки букмекеры предлагают за 8.80.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз: У нас нет никаких сомнений в том, что 12-я ракетка планеты нанесёт крупное поражение сопернице. Ставим на уверенную победу Дарьи Касаткиной.

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-7) с коэффициентом 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Ахмат — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Стивенс — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рус — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Векич — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андрееску — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бадоса — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Саган Тосу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Линетт — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чжан — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Казо — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сонего — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мюллер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Чжу Линь — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Касаткина — Миядзаки: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина в двух сетах обыграет соперницу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры