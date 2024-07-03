Касаткина в двух сетах обыграет соперницу?

Касаткина
Победная серия Даши Касаткиной уже составляет шесть матчей, включая её триумфальное выступление в Истбурне, где первая ракетка России завоевала титул. После победы в Великобритании Касаткина стала пятой теннисисткой, у которой есть титулы на всех трех покрытиях: траве, грунте и харде.
Дарья Касаткина — чемпионка рейтингового турнира в Истбурне. Российская теннисистка в финале британского розыгрыша буквально уничтожила канадку Лейлу Фернандес (6:3, 6:4). Победа в Истбурне позволила Даше подняться в рейтинге WTA с 14 на 12 место.
Дарья вышла во второй круг Уимблдона после того, как легко расправилась с Чжан Шуай из Китая, отдав лишь три гейма (6:3, 6:0). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут игрового времени.
В этой встрече Касаткина три раза подала навылет, допустила лишь пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.
Миядзаки
Юрико Миядзаки успешно стартовала на Уимблдоне, в первом круге британка нанесла поражение 73-й ракетке Тамаре Корпач из Германии (6:2, 6:1). На игру ушло всего 59 минут.
До старта на «мэйджоре» Миядзаки не смогла пройти стартовый круг на рейтинговом турнире в Истбурне, проиграв бельгийке Элизе Мертенс (1:6, 2:6).
На данный момент Юрико Лили Миядзаки занимает в рейтинге WTA 148 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.07, победу Миядзаки букмекеры предлагают за 8.80.
- 2.12Чжу Линь — Павлюченкова: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.95Синнер — Берреттини: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.07Харрис — Шелтон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: У нас нет никаких сомнений в том, что 12-я ракетка планеты нанесёт крупное поражение сопернице. Ставим на уверенную победу Дарьи Касаткиной.
Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-7) с коэффициентом 2.24.