Касаткина в двух сетах обыграет соперницу?

Россиянка Дарья Касаткина и британка Юрико Лили Миядзаки встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдёт 3 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Миядзаки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

Победная серия Даши Касаткиной уже составляет шесть матчей, включая её триумфальное выступление в Истбурне, где первая ракетка России завоевала титул. После победы в Великобритании Касаткина стала пятой теннисисткой, у которой есть титулы на всех трех покрытиях: траве, грунте и харде.

Дарья Касаткина — чемпионка рейтингового турнира в Истбурне. Российская теннисистка в финале британского розыгрыша буквально уничтожила канадку Лейлу Фернандес (6:3, 6:4). Победа в Истбурне позволила Даше подняться в рейтинге WTA с 14 на 12 место.

Дарья вышла во второй круг Уимблдона после того, как легко расправилась с Чжан Шуай из Китая, отдав лишь три гейма (6:3, 6:0). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут игрового времени.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В этой встрече Касаткина три раза подала навылет, допустила лишь пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

Миядзаки

Юрико Миядзаки успешно стартовала на Уимблдоне, в первом круге британка нанесла поражение 73-й ракетке Тамаре Корпач из Германии (6:2, 6:1). На игру ушло всего 59 минут.

До старта на «мэйджоре» Миядзаки не смогла пройти стартовый круг на рейтинговом турнире в Истбурне, проиграв бельгийке Элизе Мертенс (1:6, 2:6).

На данный момент Юрико Лили Миядзаки занимает в рейтинге WTA 148 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.07, победу Миядзаки букмекеры предлагают за 8.80.

Прогноз: У нас нет никаких сомнений в том, что 12-я ракетка планеты нанесёт крупное поражение сопернице. Ставим на уверенную победу Дарьи Касаткиной.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-7) с коэффициентом 2.24.