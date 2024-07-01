Синнер
Янник впервые сыграет на турнире «Большого шлема» в статусе первой ракетки мира.
Итальянец возглавил рейтинг по итогам Открытого чемпионата Франции, на котором он дошел до полуфинала.
За неделю до старта Уимблдона Синнер выиграл турнир в Галле, на деле подтвердив серьезность своих намерений на британском мэйджоре.
На немецком турнире Синнер выиграл у Таллона Грикспора, Фабиана Марожана, Яна-Леннарда Штруффа, Чжичжэня Чжана и Хуберта Хуркача.
Кажется, Янник готов улучшить прошлогодний результат на самом главном турнире на траве. В 2023-м он проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу.
Ханфман
Немецкий теннисист, которому уже 32 года, всего лишь третий раз в карьере сыграет в основной сетке.
При этом в двух предыдущих случаях Янник не смог пройти первый круг. В прошлом году он уступил на старте турнира американцу Тейлору Фрицу.
В июне Ханфман сыграл сразу на трех травяных турнирах, но только в Штутгарте ему удалось выиграть хотя бы один матч.
В Галле 95-я ракетка мира не прошел квалификацию, а на Мальорке уступил в первом раунде австралийцу Адаму Уолтону.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что здесь даже близко ничего не будет намекать на интригу. На победу Ханфмана можно поставить за 16.75.
Прогноз: это трава, здесь даже у явного фаворита могут возникнуть проблемы на приеме. Скорее всего, итальянцу хватит трех сетов, но не исключено, что как минимум в одном из них дойдет до тай-брейка
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.