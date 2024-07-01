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    У Синнера будут проблемы в первом круге Уимблдона?

    Синнер — Ханфман. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Ханфман
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Янника Хафмана в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Ханфман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник впервые сыграет на турнире «Большого шлема» в статусе первой ракетки мира.

    Итальянец возглавил рейтинг по итогам Открытого чемпионата Франции, на котором он дошел до полуфинала.

    За неделю до старта Уимблдона Синнер выиграл турнир в Галле, на деле подтвердив серьезность своих намерений на британском мэйджоре.

    На немецком турнире Синнер выиграл у Таллона Грикспора, Фабиана Марожана, Яна-Леннарда Штруффа, Чжичжэня Чжана и Хуберта Хуркача.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Кажется, Янник готов улучшить прошлогодний результат на самом главном турнире на траве. В 2023-м он проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу.

    Ханфман

    Немецкий теннисист, которому уже 32 года, всего лишь третий раз в карьере сыграет в основной сетке.

    При этом в двух предыдущих случаях Янник не смог пройти первый круг. В прошлом году он уступил на старте турнира американцу Тейлору Фрицу.

    В июне Ханфман сыграл сразу на трех травяных турнирах, но только в Штутгарте ему удалось выиграть хотя бы один матч.

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    В Галле 95-я ракетка мира не прошел квалификацию, а на Мальорке уступил в первом раунде австралийцу Адаму Уолтону.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что здесь даже близко ничего не будет намекать на интригу. На победу Ханфмана можно поставить за 16.75.

    Прогноз: это трава, здесь даже у явного фаворита могут возникнуть проблемы на приеме. Скорее всего, итальянцу хватит трех сетов, но не исключено, что как минимум в одном из них дойдет до тай-брейка

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.

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    Синнер — Ханфман: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. У Синнера будут проблемы в первом круге Уимблдона?
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