Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Янника Хафмана в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Ханфман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник впервые сыграет на турнире «Большого шлема» в статусе первой ракетки мира.

Итальянец возглавил рейтинг по итогам Открытого чемпионата Франции, на котором он дошел до полуфинала.

За неделю до старта Уимблдона Синнер выиграл турнир в Галле, на деле подтвердив серьезность своих намерений на британском мэйджоре.

На немецком турнире Синнер выиграл у Таллона Грикспора, Фабиана Марожана, Яна-Леннарда Штруффа, Чжичжэня Чжана и Хуберта Хуркача.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Кажется, Янник готов улучшить прошлогодний результат на самом главном турнире на траве. В 2023-м он проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу.

Ханфман

Немецкий теннисист, которому уже 32 года, всего лишь третий раз в карьере сыграет в основной сетке.

При этом в двух предыдущих случаях Янник не смог пройти первый круг. В прошлом году он уступил на старте турнира американцу Тейлору Фрицу.

В июне Ханфман сыграл сразу на трех травяных турнирах, но только в Штутгарте ему удалось выиграть хотя бы один матч.

В Галле 95-я ракетка мира не прошел квалификацию, а на Мальорке уступил в первом раунде австралийцу Адаму Уолтону.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что здесь даже близко ничего не будет намекать на интригу. На победу Ханфмана можно поставить за 16.75.

Прогноз: это трава, здесь даже у явного фаворита могут возникнуть проблемы на приеме. Скорее всего, итальянцу хватит трех сетов, но не исключено, что как минимум в одном из них дойдет до тай-брейка

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.