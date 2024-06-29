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    Фриц станет трехкратным чемпионом турнира в Истборне?

    Фриц — Перселл. Ставка и прогноз на финал турнира в Истборне 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Перселл
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Макса Перселла в финале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 29 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Перселл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор третий раз в карьере дошел в Истборне до финала. В двух предыдузих случаях — в 2019-м и 2022-м — он уехал отсюда с титулом.

    На этой неделе американец пока не проиграл ни одного сета. При этом пять из шести партий завершились тай-брейком.

    В полуфинале Фриц выиграл у представителя Австралии Александра Вукича — 7:6, 7:6. Сопернику чуть-чуть не хватило везения в ключевых моментах.

    В остальных матчах Фриц переиграл бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда (7:6, 6:4) и китайца Цзюньчэна Шана (7:6, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Фриц взял титул на харде в Делрэй-Бич и проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в в решающем матче на грунтовом турнире в Мюнхене.

    Перселл

    Макс впервые в карьере сыграет в финале на уровне ATP.

    В прошлом году австралийский теннисист не выиграл ни одного матча на траве, не сумев пройти первый круг на трех турнирах.

    На этот раз Перселл значительно лучше выступает на этом специфическом покрытии.

    В Истборне ему пришлось начинать с квалификации, поэтому на текущем турнире представитель Зеленого континента провел уже шесть матчей.

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    В основной сетке Перселл выиграл у серба Ласло Дьере, итальянца Лоренцо Сонего, еще одного представителя Сербии Миомира Кецмановича и Билли Харриса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.22, победу Перселла букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: в прошлом году Тейлор выиграл у Макса на старте турнира в Базеле со счетом...7:6, 7:6. Похоже, им снова придется провести как минимум один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.

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    Фриц — Перселл: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на теннис. Фриц станет трехкратным чемпионом турнира в Истборне?
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