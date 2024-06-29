Фриц
Тейлор третий раз в карьере дошел в Истборне до финала. В двух предыдузих случаях — в 2019-м и 2022-м — он уехал отсюда с титулом.
На этой неделе американец пока не проиграл ни одного сета. При этом пять из шести партий завершились тай-брейком.
В полуфинале Фриц выиграл у представителя Австралии Александра Вукича — 7:6, 7:6. Сопернику чуть-чуть не хватило везения в ключевых моментах.
В остальных матчах Фриц переиграл бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда (7:6, 6:4) и китайца Цзюньчэна Шана (7:6, 7:6).
Ранее в этом сезоне Фриц взял титул на харде в Делрэй-Бич и проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в в решающем матче на грунтовом турнире в Мюнхене.
Перселл
Макс впервые в карьере сыграет в финале на уровне ATP.
В прошлом году австралийский теннисист не выиграл ни одного матча на траве, не сумев пройти первый круг на трех турнирах.
На этот раз Перселл значительно лучше выступает на этом специфическом покрытии.
В Истборне ему пришлось начинать с квалификации, поэтому на текущем турнире представитель Зеленого континента провел уже шесть матчей.
В основной сетке Перселл выиграл у серба Ласло Дьере, итальянца Лоренцо Сонего, еще одного представителя Сербии Миомира Кецмановича и Билли Харриса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.22, победу Перселла букмекеры предлагают за 4.30.
Прогноз: в прошлом году Тейлор выиграл у Макса на старте турнира в Базеле со счетом...7:6, 7:6. Похоже, им снова придется провести как минимум один тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.