Россиянка Диана Шнайдер и хорватка Донна Векич встретятся финале турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдёт 29 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

В нынешнем теннисном сезоне Диана Шнайдер вышла во второй финал в 2024-м году. В полуфинале немецкого турнира россиянка переиграла американку Эмму Наварро (7:5, 2:6, 6:3).

Стоит отметить, что в первом и третьем сетах Шнайдер добилась волевой победы, уступая по геймам со счётом 1:3.

Стоит отметить, что Диана Шнайдер в этом году уже выиграла турнир WTA, было это в Хуакине.

Прогнозы на теннис

В немецком Бад Хомбурге российская теннисистка добилась побед над такими теннисистками, как Паулу Бадоса из Испании (6:3, 7:6), Даяна Ястремская из Украины (6:2, 6:2) и Анжелика Кербер (7:6, 6:3) из Германии.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 47 место. К слову, россиянка после финала в Бад Хомбурге аойдет в топ-40 рейтинга.

Векич

Донне Векич хватило 1 час и 41 минута игрового времени, чтобы добиться побед в полуфинальной битве против Витории Томова из Болгарии (6:0, 7:6). Соперницы на травяном покрытии провели 1 час и 41 минуту игрового времени.

В поединке против Томовой хорватская спортсменка оформила 10 подач навылет, совершила 4 двойные ошибки.

В нынешнем розыгрыше рейтингового турнира в Бад Хомбург Донна Векич переиграла россиянку Екатерину Александрову (6:4, 3:6, 6:3), итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:4)

В рейтинге WTA Донна Векич занимает 49 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Векич в этом матче можно поставить за 1.71, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: Ранее соперницы не встречались, в финале немецкого турнира по сути встретятся в очном поединке. Отметим, что Шнайдер успешно играет с теннисистками уровня топ.

Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с коэффициентом 2.14.