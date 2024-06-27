Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в четвертьфинале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль впервые за три месяца выиграл два матча подряд. Ну а на траве с ним это случилось впервые с 2018 года — шесть лет назад француз дошел до четвертого раунда на Уимблдоне.

Монфис начал неделю с победы над Домиником Тимом — 6:3, 7:6. Примечательно, что он впервые обыграл австрийца, который завершит карьеру после этого сезона.

В следующем матче 37-летний Монфис выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

В обоих матчах Гаэль не отдал ни гейма на своей подаче, при этом у Тима не было ни одного брейк-пойнта. Кажется, Монфис хочет чуть-чуть удивить и на Уимблдоне.

Баутиста-Агут

Роберто тем временем выиграл два матча подряд впервые после апрельского турнира в Барселоне, на котором он не смог пройти третий круг.

На Мальорке испанский теннисист начал с разгромной победы над японцем Таро Даниэлем — 6:1, 6:0.

Во втором круге Баутиста-Агут выиграл у Юго Эмбера — 3:6, 6:3, 6:4. Это был, возможно, его лучший матч в этом году.

В отличие от Монфиса, 36-летний Баутиста-Агут в текущем сезоне пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.82, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: Гаэль выиграл четыре из пяти матчей против испанца, но также надо учитывать, что они еще ни разу не встречались после 2019 года. В данном случае есть смысл проигнорировать ставки на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.