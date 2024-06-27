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    Сможет ли Монфис обыграть Баутисту-Агута?

    Монфис — Баутиста-Агут. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир на Мальорке 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Баутиста-Агут
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в четвертьфинале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Монфис

    Гаэль впервые за три месяца выиграл два матча подряд. Ну а на траве с ним это случилось впервые с 2018 года — шесть лет назад француз дошел до четвертого раунда на Уимблдоне.

    Монфис начал неделю с победы над Домиником Тимом — 6:3, 7:6. Примечательно, что он впервые обыграл австрийца, который завершит карьеру после этого сезона.

    В следующем матче 37-летний Монфис выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В обоих матчах Гаэль не отдал ни гейма на своей подаче, при этом у Тима не было ни одного брейк-пойнта. Кажется, Монфис хочет чуть-чуть удивить и на Уимблдоне.

    Баутиста-Агут

    Роберто тем временем выиграл два матча подряд впервые после апрельского турнира в Барселоне, на котором он не смог пройти третий круг.

    На Мальорке испанский теннисист начал с разгромной победы над японцем Таро Даниэлем — 6:1, 6:0.

    Во втором круге Баутиста-Агут выиграл у Юго Эмбера — 3:6, 6:3, 6:4. Это был, возможно, его лучший матч в этом году.

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    В отличие от Монфиса, 36-летний Баутиста-Агут в текущем сезоне пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.82, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.99.

    Прогноз: Гаэль выиграл четыре из пяти матчей против испанца, но также надо учитывать, что они еще ни разу не встречались после 2019 года. В данном случае есть смысл проигнорировать ставки на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

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    Монфис — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис обыграть Баутисту-Агута?
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