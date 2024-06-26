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    Гирон обыграет Нисиоку с разгромным счетом?

    Нисиока — Гирон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Гирон
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    Маркос Гирон
    Американец Маркос Гирон сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 26 Июня 2024 года

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •  Йосихито Нисиока 13:00 Маркос Гирон

    Маркос Гирон

  • США
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    Нисиока

    Есихито не так давно выпал из топ-100, поэтому в Истборне ему пришлось играть в квалификации.

    В отборе японец выиграл у британца Артура Фери и австралийца Александра Вукича. При этом в обоих случаях ему хватило двух сетов.

    В первом круге Нисиока одержал победу над британцем Лиамом Броади — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что Нисиока на этой неделе выиграл матч на траве впервые с 2021 года. В 2022-м и 2023-м представитель Страны восходящего солнца безуспешно пытался пройти первый раунд на Уимблдоне.

    Гирон

    Маркос по итогам прошлой недели вернулся в топ-50 и теперь занимает в рейтинге 46-е место.

    Это случилось после того, как американец дошел до четвертьфинала в немецком Галле. Здесь он преподнес сразу две сенсации, обыграв Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

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    • Дальше было поражение от Хуберта Хуркача, но в целом Гирон, конечно, приятно удивил.

    В Истборне 30-летний теннисист начал с победы над прошлогодним чемпионом — Франсиско Серундоло.

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    Гирон обыграл аргентинского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Интересно, что у Серундоло ни в первом, ни во втором сете не было ни одного брейк-пойнта, а на тай-брейках Маркос проиграл на своей подаче лишь одно очко.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 3.46, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: у американца появилась отличная возможность дойти минимум до четвертьфинала на втором турнире подряд. Вполне вероятно, что на этой неделе Гирон будет бороться за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Гирона в двух сетах за 1.92.

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    Нисиока — Гирон: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Гирон обыграет Нисиоку с разгромным счетом?
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