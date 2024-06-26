Американец Маркос Гирон сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисиока

Есихито не так давно выпал из топ-100, поэтому в Истборне ему пришлось играть в квалификации.

В отборе японец выиграл у британца Артура Фери и австралийца Александра Вукича. При этом в обоих случаях ему хватило двух сетов.

В первом круге Нисиока одержал победу над британцем Лиамом Броади — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что Нисиока на этой неделе выиграл матч на траве впервые с 2021 года. В 2022-м и 2023-м представитель Страны восходящего солнца безуспешно пытался пройти первый раунд на Уимблдоне.

Гирон

Маркос по итогам прошлой недели вернулся в топ-50 и теперь занимает в рейтинге 46-е место.

Это случилось после того, как американец дошел до четвертьфинала в немецком Галле. Здесь он преподнес сразу две сенсации, обыграв Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

Дальше было поражение от Хуберта Хуркача, но в целом Гирон, конечно, приятно удивил.

В Истборне 30-летний теннисист начал с победы над прошлогодним чемпионом — Франсиско Серундоло.

Гирон обыграл аргентинского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Интересно, что у Серундоло ни в первом, ни во втором сете не было ни одного брейк-пойнта, а на тай-брейках Маркос проиграл на своей подаче лишь одно очко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 3.46, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: у американца появилась отличная возможность дойти минимум до четвертьфинала на втором турнире подряд. Вполне вероятно, что на этой неделе Гирон будет бороться за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Гирона в двух сетах за 1.92.