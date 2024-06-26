Финн Эмиль Руусувуори сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Руусувуори — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руусувуори

Эмиль предоднес одну из главных сенсаций первого круга, остановив Кэмерона Норри, который до недавнего времени был первой ракеткой Великобритании.

Более того, финскому теннисисту хватило для победы над Норри двух сетов — 7:6, 6:3.

Руусувуори так и не отдал ни гейма на своей подаче, несмотря на то, что у соперника было семь брейк-пойнтов.

Прогнозы на теннис

Но также напомним, что после февральского турнира в Дохе Руусувуори до сих пор ни разу не проходил дальше второго раунда: на семи из девяти предыдущих турниров он вообще не выиграл ни одного матча.

Шан

Цзюньчэн тем временем снова подтвердил, что у него неплохо получается играть на траве.

В первом круге китайский теннисист выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 7:5, 3:6, 7:6.

Здесь стоит отметить уверенную игру Шана на решающем тай-брейке. Для своих 19 лет он порой показывает очень солидный уровень.

В квалификации Цзюньчэн выиграл у немца Оскара Отте и британца Джайлза Хасси, который попал в основную сетку как лаки-лузер и в итоге разгромил 32-ю ракетку мира Мариано Навоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.72, победу Шана букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: возможно, у китайца не получится выйти в следующий раунд, но хотя бы партию в предстоящем матче он, скорее всего, возьмет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.