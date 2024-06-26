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    Крюгер остановит разогнавшуюся канадку?

    Крюгер — Фернандес. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч в Истбурне 26 июня 2024 года

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    Эшлин Крюгер
    Американка Эшлин Крюгер и мексиканка Лейла Фернандес встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 26 Июня 2024 года

    Эшлин Крюгер

  • США
    •  Эшлин Крюгер 14:30 Лейла Фернандес

    Лейла Фернандес

  • Канада
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    Эшлин Крюгер

    По этому сезону показатели Крюгер значительно просели, однако она не находится в анабиозе и постепенно выходит из кризисного состояния.

    Хочется верить, что за лето американка хоть немного приблизится к тому теннису, который ей удавалось показывать в прошлом сезоне.

    Если не брать три подряд выигранных матча с учетом квалификации на текущем турнире, то последний такой перформанс Эшлин демонстрировала в начале февраля в Абу Даби.

    В игре против Фернандес американка не является фавориткой, но неприятностей канадской спортсменке может доставить вдоволь.

    Лейла Фернандес

    Мало кто рассчитывал на то, что в первой игре этого турнира Фернадес сможет зачехлить саму Крейчикову. Хотя на это и пришлось потратить три сета.

    Прогнозы на теннис

    Проблем у Лейлы продолжает быть огромное множество, но она пытается их решать нестандартными действиями на корте.

    В игре против чешки временам напрочь отказывала первая подача, а с двойными ошибками при минимуме эйсов матч не выигрываются.

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    Матч против Крюгер должен сложиться легко, но, зная Лейлу, она может на ровном месте придумать себе проблемы самостоятельно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Крюгер — 2.50, победа Фернандес — 1.54.

    Прогноз: Фернандес на опыте заберет этот матч себе

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.88

    Альтернативный прогноз: матч не продлится длительное количество времени

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.24

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    Крюгер — Фернандес: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Крюгер остановит разогнавшуюся канадку?
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