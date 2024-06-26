Американка Эшлин Крюгер и мексиканка Лейла Фернандес встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эшлин Крюгер

По этому сезону показатели Крюгер значительно просели, однако она не находится в анабиозе и постепенно выходит из кризисного состояния.

Хочется верить, что за лето американка хоть немного приблизится к тому теннису, который ей удавалось показывать в прошлом сезоне.

Если не брать три подряд выигранных матча с учетом квалификации на текущем турнире, то последний такой перформанс Эшлин демонстрировала в начале февраля в Абу Даби.

В игре против Фернандес американка не является фавориткой, но неприятностей канадской спортсменке может доставить вдоволь.

Лейла Фернандес

Мало кто рассчитывал на то, что в первой игре этого турнира Фернадес сможет зачехлить саму Крейчикову. Хотя на это и пришлось потратить три сета.

Прогнозы на теннис

Проблем у Лейлы продолжает быть огромное множество, но она пытается их решать нестандартными действиями на корте.

В игре против чешки временам напрочь отказывала первая подача, а с двойными ошибками при минимуме эйсов матч не выигрываются.

Матч против Крюгер должен сложиться легко, но, зная Лейлу, она может на ровном месте придумать себе проблемы самостоятельно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Крюгер — 2.50, победа Фернандес — 1.54.

Прогноз: Фернандес на опыте заберет этот матч себе

Ставка: Ф2 (-3) за 1.88

Альтернативный прогноз: матч не продлится длительное количество времени

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.24