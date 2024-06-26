Эшлин Крюгер
Лейла Фернандес
Эшлин Крюгер
По этому сезону показатели Крюгер значительно просели, однако она не находится в анабиозе и постепенно выходит из кризисного состояния.
Хочется верить, что за лето американка хоть немного приблизится к тому теннису, который ей удавалось показывать в прошлом сезоне.
Если не брать три подряд выигранных матча с учетом квалификации на текущем турнире, то последний такой перформанс Эшлин демонстрировала в начале февраля в Абу Даби.
В игре против Фернандес американка не является фавориткой, но неприятностей канадской спортсменке может доставить вдоволь.
Лейла Фернандес
Мало кто рассчитывал на то, что в первой игре этого турнира Фернадес сможет зачехлить саму Крейчикову. Хотя на это и пришлось потратить три сета.
Проблем у Лейлы продолжает быть огромное множество, но она пытается их решать нестандартными действиями на корте.
В игре против чешки временам напрочь отказывала первая подача, а с двойными ошибками при минимуме эйсов матч не выигрываются.
Матч против Крюгер должен сложиться легко, но, зная Лейлу, она может на ровном месте придумать себе проблемы самостоятельно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Крюгер — 2.50, победа Фернандес — 1.54.
Прогноз: Фернандес на опыте заберет этот матч себе
- 2.12Касаткина — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.97Киз — Калинина: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.85Мухова — Линетт: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф2 (-3) за 1.88
Альтернативный прогноз: матч не продлится длительное количество времени
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.24