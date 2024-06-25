Британец Кэмерон Норри сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Руусувуори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон максимально неудачно провел недавние турниры, по итогам которых лишился статуса первой ракетки Великобритании.

Две недели назад Норри проиграл 639-й ракетке мира Джеку Пиннингтону-Джонсу во втором круге «челленджера» в Ноттингеме.

На турнире в Лондоне британец уступил в первом раунде Милошу Раоничу (7:6, 3:6, 7:6).

Это тот самый матч, в котором канадец выполнил 47 подач навылет и установил рекорд по количеству эйсов в игре трехсетового формата.

Спад Норри уже никого не удивляет, но, похоже, всё идет к тому, что в скором времени он окажется за пределами топ-50.

Руусувуори

Эмиль тем временем свалился в рейтинге уже на 88-е место.

Финн неплохо играл на старте сезона, но потом у него началась черная полоса, которая продолжается уже четвертый месяц.

После турнира в Дохе, на котором он добрался до четвертьфинала, Руусувуори выиграл всего лишь два матча.

Руусувуори не прошел ни раунда на семи из последних девяти турниров. Суда входит в том числе травяной «челленджер» в Сербитоне, на котором Эмиль проиграл в первом круге японцу Се Симабукуро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.48, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: от британца сейчас тоже можно ожидать чего угодно, но, скорее всего, он все-таки обыграет финна, в игре которого в последнее время наблюдается серьезный спад.

Рекомендуемая ставка: победа Норри в двух сетах за 2.22.