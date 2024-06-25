Норри
Кэмерон максимально неудачно провел недавние турниры, по итогам которых лишился статуса первой ракетки Великобритании.
Две недели назад Норри проиграл 639-й ракетке мира Джеку Пиннингтону-Джонсу во втором круге «челленджера» в Ноттингеме.
На турнире в Лондоне британец уступил в первом раунде Милошу Раоничу (7:6, 3:6, 7:6).
Это тот самый матч, в котором канадец выполнил 47 подач навылет и установил рекорд по количеству эйсов в игре трехсетового формата.
Спад Норри уже никого не удивляет, но, похоже, всё идет к тому, что в скором времени он окажется за пределами топ-50.
Руусувуори
Эмиль тем временем свалился в рейтинге уже на 88-е место.
Финн неплохо играл на старте сезона, но потом у него началась черная полоса, которая продолжается уже четвертый месяц.
После турнира в Дохе, на котором он добрался до четвертьфинала, Руусувуори выиграл всего лишь два матча.
Руусувуори не прошел ни раунда на семи из последних девяти турниров. Суда входит в том числе травяной «челленджер» в Сербитоне, на котором Эмиль проиграл в первом круге японцу Се Симабукуро.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.48, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.66.
Прогноз: от британца сейчас тоже можно ожидать чего угодно, но, скорее всего, он все-таки обыграет финна, в игре которого в последнее время наблюдается серьезный спад.
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Рекомендуемая ставка: победа Норри в двух сетах за 2.22.