Чешка Катерина Синякова и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Синякова — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Катерина Синякова

На протяжении первых пяти месяцев текущего года Синякова продемонстрировала весьма ровный теннис.

Теннис чешки нельзя назвать примитивным, который построен сугубо на оборонительной модели поведения игры.

Соревнование в Берлине Катерина провела весьма успешно, поскольку добралась до четвертьфинала, учитывая, что свой турнирный путь она начала с квалификации.

Хочется верить, что Синякова продолжит успешное выступление на немецкой траве и на турнире в Бад Хомбурге продемонстрирует не менее удачный результат.

Клара Бюрель

Сила Бюрель всем хорошо известна, но если у неё не идет игра, то можно тушить свет. Именно во втором состоянии француженка пребывает по сей день.

Прогнозы на теннис

Француженка проиграла уже четыре подряд поединка, и пока что не видно, за счет чего она собирается возвращать свою игру.

На турнире в Страсбурге у Клары пока что самые высокие результаты, поскольку на домашнем соревновании она смогла добраться до стадии четвертьфинала.

В первой игре турнира в Бад Хомбурге матч против Синяковой будет сложным, поскольку чешка не будет церемониться с растренированной Бюрель.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Синяковой — 1.34, победа

Бюрель — 3.29.

Прогноз: Синякова выиграет матч без особых усилий

Ставка: Ф1 (-4) за 1.78

Альтернативный прогноз: Бюрель не сможет оказать серьёзного сопротивление

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.29.