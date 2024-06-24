Катерина Синякова
На протяжении первых пяти месяцев текущего года Синякова продемонстрировала весьма ровный теннис.
Теннис чешки нельзя назвать примитивным, который построен сугубо на оборонительной модели поведения игры.
Соревнование в Берлине Катерина провела весьма успешно, поскольку добралась до четвертьфинала, учитывая, что свой турнирный путь она начала с квалификации.
Хочется верить, что Синякова продолжит успешное выступление на немецкой траве и на турнире в Бад Хомбурге продемонстрирует не менее удачный результат.
Клара Бюрель
Сила Бюрель всем хорошо известна, но если у неё не идет игра, то можно тушить свет. Именно во втором состоянии француженка пребывает по сей день.
Француженка проиграла уже четыре подряд поединка, и пока что не видно, за счет чего она собирается возвращать свою игру.
На турнире в Страсбурге у Клары пока что самые высокие результаты, поскольку на домашнем соревновании она смогла добраться до стадии четвертьфинала.
В первой игре турнира в Бад Хомбурге матч против Синяковой будет сложным, поскольку чешка не будет церемониться с растренированной Бюрель.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Синяковой — 1.34, победа
Бюрель — 3.29.
Прогноз: Синякова выиграет матч без особых усилий
- 1.81Стирнс — Путинцева: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.83Андрееску — Блинкова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.00Касаткина — Ван: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.78
Альтернативный прогноз: Бюрель не сможет оказать серьёзного сопротивление
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.29.