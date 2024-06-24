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    Бюрель сможет прервать неудачную серию игр?

    Синякова — Бюрель. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч в Бад Хомбурге 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синякова — Бюрель
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    Клара Бюрель
    Чешка Катерина Синякова и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Синякова — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Катерина Синякова

    На протяжении первых пяти месяцев текущего года Синякова продемонстрировала весьма ровный теннис.

    Теннис чешки нельзя назвать примитивным, который построен сугубо на оборонительной модели поведения игры.

    Соревнование в Берлине Катерина провела весьма успешно, поскольку добралась до четвертьфинала, учитывая, что свой турнирный путь она начала с квалификации.

    Хочется верить, что Синякова продолжит успешное выступление на немецкой траве и на турнире в Бад Хомбурге продемонстрирует не менее удачный результат.

    Клара Бюрель

    Сила Бюрель всем хорошо известна, но если у неё не идет игра, то можно тушить свет. Именно во втором состоянии француженка пребывает по сей день.

    Прогнозы на теннис

    Француженка проиграла уже четыре подряд поединка, и пока что не видно, за счет чего она собирается возвращать свою игру.

    На турнире в Страсбурге у Клары пока что самые высокие результаты, поскольку на домашнем соревновании она смогла добраться до стадии четвертьфинала.

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    В первой игре турнира в Бад Хомбурге матч против Синяковой будет сложным, поскольку чешка не будет церемониться с растренированной Бюрель.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Синяковой — 1.34, победа
    Бюрель — 3.29.

    Прогноз: Синякова выиграет матч без особых усилий

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.78

    Альтернативный прогноз: Бюрель не сможет оказать серьёзного сопротивление

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.29.

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    Синякова — Бюрель. Чешка Катерина Синякова и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Синякова — Бюрель с коэффициентом 1.78.
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