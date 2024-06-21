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    Синнер тоже проиграет Штруффу?

    Синнер — Штруфф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Галле 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Штруфф
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. Синнер — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 21 Июня 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 16:00 Ян-Леннард Штруфф

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •

    Синнер

    Янник на этой неделе провел уже два трехсетовых матча. Особенно нервным получился второй — против Фабиана Марожана.

    Итальянец обыграл венгерского теннисиста со счетом 6:4, 6:7, 6:3.

    Свой настоящий уровень Синнер показал только в третьем сете, когда сделал два брейк и вел 5:1.

    В первом матче Синнер одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспорм — 6:7, 6:3, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Янник считает, что в этих матчах ему, возможно, не хватало агрессии: «Нужно подумать о небольших коррективах. Возможно, я должен играть агрессивнее. Нужно поговорить об этом с командой».

    Штруфф

    Ян-Леннард тем временем во втором раунде одержал классную победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:4.

    Немец в этом матче шикарно подавал (у грека не было ни одного брейк-пойнта) и был эффективен на приеме, в отличие от соперника.

    В общем, Штруфф красиво разобрался с Циципасом, взяв реванш за недавнее поражение на грунте в Риме.

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    С учетом того, что на прошлой неделе Штруфф не смог выйти на игру с Брэндоном Накашимой в четвертьфинале турнира в Штутгарте, его победная серия на траве составляет уже четыре матча.

    Эту неделю Ян-Леннард начал с победы над итальянцем Лучано Дардери.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.29, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.62.

    Прогноз: очевидно, что итальянец будет прибавлять с каждым матчем, но в данном случае всё не так однозначно. Немец благодаря своей подаче способен навязать борьбу первой ракетке мира.

    Ранее в этом году Синнер обыграл Штруффа в Индиан-Уэллс и Монте-Карло, но на самом специфическом покрытии у него могут возникнуть проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Синнер — Штруфф. Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Синнер — Штруфф с коэффициентом 1.92.
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