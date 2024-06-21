Янник Синнер
Ян-Леннард Штруфф
Синнер
Янник на этой неделе провел уже два трехсетовых матча. Особенно нервным получился второй — против Фабиана Марожана.
Итальянец обыграл венгерского теннисиста со счетом 6:4, 6:7, 6:3.
Свой настоящий уровень Синнер показал только в третьем сете, когда сделал два брейк и вел 5:1.
В первом матче Синнер одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспорм — 6:7, 6:3, 6:2.
Янник считает, что в этих матчах ему, возможно, не хватало агрессии: «Нужно подумать о небольших коррективах. Возможно, я должен играть агрессивнее. Нужно поговорить об этом с командой».
Штруфф
Ян-Леннард тем временем во втором раунде одержал классную победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:4.
Немец в этом матче шикарно подавал (у грека не было ни одного брейк-пойнта) и был эффективен на приеме, в отличие от соперника.
В общем, Штруфф красиво разобрался с Циципасом, взяв реванш за недавнее поражение на грунте в Риме.
С учетом того, что на прошлой неделе Штруфф не смог выйти на игру с Брэндоном Накашимой в четвертьфинале турнира в Штутгарте, его победная серия на траве составляет уже четыре матча.
Эту неделю Ян-Леннард начал с победы над итальянцем Лучано Дардери.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.29, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.62.
Прогноз: очевидно, что итальянец будет прибавлять с каждым матчем, но в данном случае всё не так однозначно. Немец благодаря своей подаче способен навязать борьбу первой ракетке мира.
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Ранее в этом году Синнер обыграл Штруффа в Индиан-Уэллс и Монте-Карло, но на самом специфическом покрытии у него могут возникнуть проблемы.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.