Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. Синнер — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Синнер

Янник на этой неделе провел уже два трехсетовых матча. Особенно нервным получился второй — против Фабиана Марожана.

Итальянец обыграл венгерского теннисиста со счетом 6:4, 6:7, 6:3.

Свой настоящий уровень Синнер показал только в третьем сете, когда сделал два брейк и вел 5:1.

В первом матче Синнер одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспорм — 6:7, 6:3, 6:2.

Прогнозы на теннис

Янник считает, что в этих матчах ему, возможно, не хватало агрессии: «Нужно подумать о небольших коррективах. Возможно, я должен играть агрессивнее. Нужно поговорить об этом с командой».

Штруфф

Ян-Леннард тем временем во втором раунде одержал классную победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:4.

Немец в этом матче шикарно подавал (у грека не было ни одного брейк-пойнта) и был эффективен на приеме, в отличие от соперника.

В общем, Штруфф красиво разобрался с Циципасом, взяв реванш за недавнее поражение на грунте в Риме.

С учетом того, что на прошлой неделе Штруфф не смог выйти на игру с Брэндоном Накашимой в четвертьфинале турнира в Штутгарте, его победная серия на траве составляет уже четыре матча.

Эту неделю Ян-Леннард начал с победы над итальянцем Лучано Дардери.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.29, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: очевидно, что итальянец будет прибавлять с каждым матчем, но в данном случае всё не так однозначно. Немец благодаря своей подаче способен навязать борьбу первой ракетке мира.

Ранее в этом году Синнер обыграл Штруффа в Индиан-Уэллс и Монте-Карло, но на самом специфическом покрытии у него могут возникнуть проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.