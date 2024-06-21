Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Маркоса Гирона в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 13:00 мск. Хуркач — Гирон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт на этой неделе до сих пор не отдал ни сета, подтвердив в обоих случаях статус явного фаворита.

Во втором круге польский теннисист одержал победу над Джеймсом Даквортом — 7:6, 6:4.

Хуркач на этот раз просто идеально сыграл на своей подаче, отдав австралийцу лишь девять очков (на первом мяче — только три).

В первом матче Хуркач выиграл у итальянца Флавио Коболли (7:5, 7:6).

Прогнозы на теннис

Хуби проводит первый в этом сезоне турнир на траве, но не имеет никакого значения. На этом покрытии ему всегда было максимально комфортно.

Гирон

Маркос тем временем уже дважды приятно шокировал на этой неделе.

В первом раунде американский теннисист сенсационно выиграл у россиянина Андрея Рублева — 6:4, 7:6.

Но еще больше удивила его победа над Маттео Берреттини — 3:6, 6:4, 6:3. Похоже, после первого сета итальянец был уверенно, что дальше можно не напрягаться.

Гирон вообще ничего не отдал Берреттини во второй и третьей партиях и при этом сделал по брейке. В общем, конкретно удивил.

На прошлой неделе Гирон проиграл британцу Джеку Дрейперу во втором круге турнира в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.38, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.05.

Прогноз: американец, конечно, не перестает удивлять, но все равно считаем, что он не остановит мощного поляка. Подача соперника станет для Гирона главным препятствием.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 2.04.