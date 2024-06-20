Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 16:00 мск. Штруфф — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Штруфф

Ян-Леннард в первом раунде с трудом выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:7, 7:5, 7:6.

Это был самый настоящий триллер: в решающем сете, немецкий теннисист уступал с брейком, не реализовал три матчбола при счете 5:4 и отыграл матчбол на тай-брейке.

Штруфф в итоге дожал 22-летнего Дардери, но это было чересчур нервно и эмоционально.

С другой стороны, нельзя не отметить игру Штруффа на подаче. На первом мяче он забрал 90 процентов очков, а на второй — чуть больше половины.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Штруфф уверенно прошел первые два раунда на турнире в Штутгарте, но при этом не смог выйти на матч 1/4 финала против Брэндона Накашимы из-за проблем со здоровьем.

Циципас

Стефанос тем временем на старте турнира одержал победу над Хенри Сквире — 7:6, 7:6.

Грек с трудом подтвердил статус явного фаворита в матче против 181-й ракетки мира.

Единственным оправданием здесь может быть только то, что это была его первая игра на траве в этом сезоне.

Циципас так и не смог взять на приеме хотя бы гейм, но зато неплохо провел оба тай-брейка. Разве что на первом пришлось чуть-чуть понервничать — у немца был сетбол при 6:5.

В предыдущих сезонах Циципас ни разу не проходил в Галле дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.00, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: в мае Стефанос с трудом выиграл у немца на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Это был реванш за поражение в Мадриде весной 2023 года.

Скорее всего, у Циципаса снова будут проблемы в матче против Штруффа. Более того, мы считаем, что грек вряд ли выйдет в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: победа Штруффа за 2.00.