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    Самсонова начнёт турнир в Берлине с победы?

    Кудерметова — Самсонова. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч в Берлине 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и россиянка Вероника Кудерметова встретятся в в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 18 июня, начало — в 15:00 мск. Кудерметова — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова вышла в основную сетку «пятисотки» в Берлине через квалификацию. В решающей игре россиянка переиграла Кайлу Дэй из США (6:1, 6:1).

    Предыдущее участие Кудерметовой на травяном покрытии в Хертогенбосе завершилось на втором круге. Сначала россиянка одержала победу над китаянкой Чжу Сян Бай (7:5, 6:1), а затем уступила венгерке Далме Галфи (3:6, 6:3, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    Вероника Кудерметова сыграет на Олимпиад в Париже, которая пройдёт с 27 июляпо 4 августа.

    На данный момент Кудерметова занимает 35 место в рейтинге WTA.

    Самсонова

    Людмила Самсонова завоевала пятый титул на рейтинговых турнирах WTA. Турнир на траве в Хертонгебосе завершился для россиянки триумфом. В финале Самсонова выиграла у канадки Бьянки Андрееску, победа в итоге оказалась волевой (4:6, 6:3, 7:5).

    В Хертогенбосе Самсонова также переиграла Екатерину Александрову из России (6:3, 6:7,6:1), Грет Миннен из Бельгии (6:4, 7:5), Селин Наф из Швейцарии (7:5, 6:2) и Алисон ван Эйтванк из Бельгии (6:1, 6:3).

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    • Выигрышная серия Самсоновой составляет пять матчей.

    В рейтинге WTA Людмила Самсонова занимает 15 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.68, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.21.

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    Прогноз: Действующая чемпионка турнира в Хертонгебосе Самсонова — явный фаворит пары в матче с Кудерметовой. 15-я ракетка вполне может подтвердить свой статус, чтобы добиться победы в российском дерби.

    Рекомендуемая ставка: Победа Самсоновой с форой (-2.5) с коэффициентом 1.91.

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    Кудерметова — Самсонова. Россиянка Людмила Самсонова и россиянка Вероника Кудерметова встретятся в в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 18 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Самсонова с коэффициентом 1.91.
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