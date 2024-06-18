Россиянка Людмила Самсонова и россиянка Вероника Кудерметова встретятся в в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 18 июня, начало — в 15:00 мск. Кудерметова — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кудерметова

Вероника Кудерметова вышла в основную сетку «пятисотки» в Берлине через квалификацию. В решающей игре россиянка переиграла Кайлу Дэй из США (6:1, 6:1).

Предыдущее участие Кудерметовой на травяном покрытии в Хертогенбосе завершилось на втором круге. Сначала россиянка одержала победу над китаянкой Чжу Сян Бай (7:5, 6:1), а затем уступила венгерке Далме Галфи (3:6, 6:3, 5:7).

Прогнозы на теннис

Вероника Кудерметова сыграет на Олимпиад в Париже, которая пройдёт с 27 июляпо 4 августа.

На данный момент Кудерметова занимает 35 место в рейтинге WTA.

Самсонова

Людмила Самсонова завоевала пятый титул на рейтинговых турнирах WTA. Турнир на траве в Хертонгебосе завершился для россиянки триумфом. В финале Самсонова выиграла у канадки Бьянки Андрееску, победа в итоге оказалась волевой (4:6, 6:3, 7:5).

В Хертогенбосе Самсонова также переиграла Екатерину Александрову из России (6:3, 6:7,6:1), Грет Миннен из Бельгии (6:4, 7:5), Селин Наф из Швейцарии (7:5, 6:2) и Алисон ван Эйтванк из Бельгии (6:1, 6:3).

Выигрышная серия Самсоновой составляет пять матчей.

В рейтинге WTA Людмила Самсонова занимает 15 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.68, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: Действующая чемпионка турнира в Хертонгебосе Самсонова — явный фаворит пары в матче с Кудерметовой. 15-я ракетка вполне может подтвердить свой статус, чтобы добиться победы в российском дерби.

Рекомендуемая ставка: Победа Самсоновой с форой (-2.5) с коэффициентом 1.91.