Россиянка Людмила Самсонова и канадка Бьянка Андрееску встретятся в финале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 16 июня, начало — в 15:30 мск. Андрееску — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андрееску

Бьянка Андрееску из Канады одержала на турнире в Хертонгебосе четвёртую победу подряд. В полуфинале рейтингового турнира канадская теннисистка переиграла венгерку Далму Галфи (6:4, 6:2).

На турнире в Нидерландах Андрееску в четырёх матчах отдала всего два сета соперницам. В предыдущих раундах рейтингового турнира были обыграны японка Наоми Осака (6:4, 3:6, 7:6).

Прогнозы на теннис

До этого на турнире WTA 250 в Хертогенбосе канадская спортсменка переиграла китаянку Юэ Юань (6:4, 6:4) и нидерландку Еву Веддер (4:6, 6:3, 6:2).

Самсонова

Людмила Самсонова проведёт на турнире в Хертонгебосе второй матч за один. Из--за непогоды полуфинальная битва против Екатерины Александровой перенеслась на воскресенье, 16 июня.

Первый сет поединка Самсонова выиграла у своей соотечественницы Екатерины Александровой (6:3), потом отдала второй отрезок игры (6:7). В заключительной и решающем сете Людмила Самсонова не оставила сопернице шансов (6:1). Матч длился 2 часа и 28 минут игрового времени.

На турнире в Хертонгебосе Самсонова выиграла также у бельгийки Грет Миннен (6:4, 7:5), швейцарки Селин Наф (7:5, 6:2) и бельгийки Алисон ван Эйтванк (6:1, 6:3).

В рейтинге WTA Людмила Самсонова занимает 15 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.60, победу Андрееску букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: Действующая чемпионка турнира в Хертонгебосе Александрова сложила свои полномочия. Самсонова несмотря на то, что сыграет второй матч за один день, есть большая вероятность, что 15 ракетка мира переиграет Андрееску из Канады. Ставим на победу Самсоновой.

Рекомендуемая ставка: Победа Самсоновой с коэффициентом 1.60.