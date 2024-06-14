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    Сможет ли Грикспор остановить обидчика Вукича?

    Грикспор — Вукич. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Вукич
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор и австралиец Александр Вукич встретятся в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 13:30 мск. Грикспор — Вукич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Грикспор

    Таллон в предыдущем раунде одержал победу над Маккензи Макдональдом — 6:3, 7:6.

    На этот раз действующему чемпиону турнира в Хертогенбосе хватило двух сетов — 6:3, 7:6.

    Во второй партии Грикспор позволил американцу сделать обратный брейк при счете 4:3 и не очень удачно начал тай-брейк, но сопернику это все равно не помогло.

    Прогнозы на теннис

    Пока что главным испытанием для Грикспора на этой неделе был стартовый матч против Миомира Кецмановича — 6:7, 7:6, 7:6.

    Вукич

    Австралиец тем временем преподнес сенсацию, выиграв во втором круге у Карена Хачанова.

    Вукич все-таки смог воспользоваться тем, что для россиянина это был первый за два года матч на траве. В прошлом году Карен не выступал на этом покрытии из-за травмы.

    В решающем сете Хачанов сделал обратный брейк при счете 4:5, но потом допустил несколько серьезных ошибок на тай-брейке.

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    Вукич впервые в карьере выиграл два матча подряд на траве на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.33, победу Вукича букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: скорее всего, Таллон еще на шаг приблизится к защите титула. Австралиец хоть и удивляет на этой неделе, нет сомнений, что в предстоящем матче ему будет тяжело остановить соперника, который в двух предыдущих сезонах выиграл на этом покрытии 14 матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 20,5 за 1.88.

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    Грикспор — Вукич. Нидерландец Таллон Грикспор и австралиец Александр Вукич встретятся в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Грикспор — Вукич с коэффициентом 1.88.
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