Американцы Томми Пол и Себастьян Корда встретятся в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Корда — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

Себастьян на этой неделе пока не проиграл ни сета, подтвердив тем самым статус явного фаворита в предыдущих раундах.

В первом матче американский теннисист выиграл у австралийца Тристана Скулкейта — 6:4, 7:6.

Во втором круге он одержал победу над итальянцем Лукой Нарди — 7:5, 7:5. Во втором сете соперник взял подачу на приеме при счете 3:3, но Корда сразу же сделал обратный брейк.

Прогнозы на теннис

В общем, есть подозрение, что Корда сейчас в оптимальной форме. Правда, также стоит обратить внимание, что в этом году он до сих пор ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Пол

Томми в четверг одержал волевую победу над Алексеем Попыриным — 5:7, 6:4, 6:3.

Как известно, для него это был первый в этом сезоне матч на траве. Американец в очередной раз подтвердил свое умение выпутываться из максимально неприятных ситуаций.

После первого сета Пол не отдал ни гейма на своей подаче. В решающей партии представитель Австралии взял на приеме лишь шесть очков.

В прошлом году Пол провел на траве 14 матчей — одержал девять побед и четыре раза проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита — на Корду можно поставить за 1.89, а на Пола — за 1.92.

Прогноз: скорее всего, американцы точно не разочаруют болельщиков. В этом матче точно нет смысла ставить на исход, при этом логично предположить, что всё решится только в третьем сете.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.