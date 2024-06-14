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    Сможет ли Пол обыграть Корду?

    Корда — Пол. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Пол
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    Томми Пол
    Американцы Томми Пол и Себастьян Корда встретятся в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Корда — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Корда

    Себастьян на этой неделе пока не проиграл ни сета, подтвердив тем самым статус явного фаворита в предыдущих раундах.

    В первом матче американский теннисист выиграл у австралийца Тристана Скулкейта — 6:4, 7:6.

    Во втором круге он одержал победу над итальянцем Лукой Нарди — 7:5, 7:5. Во втором сете соперник взял подачу на приеме при счете 3:3, но Корда сразу же сделал обратный брейк.

    Прогнозы на теннис

    В общем, есть подозрение, что Корда сейчас в оптимальной форме. Правда, также стоит обратить внимание, что в этом году он до сих пор ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Пол

    Томми в четверг одержал волевую победу над Алексеем Попыриным — 5:7, 6:4, 6:3.

    Как известно, для него это был первый в этом сезоне матч на траве. Американец в очередной раз подтвердил свое умение выпутываться из максимально неприятных ситуаций.

    После первого сета Пол не отдал ни гейма на своей подаче. В решающей партии представитель Австралии взял на приеме лишь шесть очков.

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    В прошлом году Пол провел на траве 14 матчей — одержал девять побед и четыре раза проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита — на Корду можно поставить за 1.89, а на Пола — за 1.92.

    Прогноз: скорее всего, американцы точно не разочаруют болельщиков. В этом матче точно нет смысла ставить на исход, при этом логично предположить, что всё решится только в третьем сете.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Корда — Пол. Американцы Томми Пол и Себастьян Корда встретятся в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Корда — Пол с коэффициентом 1.99.
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