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    Осака разгромит Ламенс?

    Осака — Ламенс. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч в Хертогенбосе 12 июня 2024 года

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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака и голландка Сюзан Ламенс встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. Осака — Ламенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Наоми Осака

    Нельзя говорить о полном возрождении Осаки, но серьезные шаги к былому величию она продолжает делать.

    На недавнем «Ролан Гаррос» она чуть не выбила саму Свентек, которая едва спаслась на флажке матча второго круга.

    Однако сила и мощь Наоми чувствовалась в каждом розыгрыше. Свою уверенность она продемонстрировала и в первом матче на траве в этом сезоне, обыграв без каких-либо вопросов бельгийку Мертенс.

    Исход матча против голландской теннисистки предопределён. Вопрос только в том, насколько с большим счетом в пользу японки он завершится.

    Сюзан Ламенс

    Пожалуй, главная сенсация первого игрового дня в Хертогенбосе, где Ламенс прошла американку Пера.

    Прогнозы на теннис

    Перед стартом поединка не было никаких вариантов, при которых Сюзан сможет обыграть довольно сильную соперницу, но у американки с израильскими корнями совсем не шла игра.

    Сложно утверждать, что данный успех придаст дополнительных сил голландке, поскольку набор технических навыков крайне ограничен.

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    Тяжело представить сценарий, при котором Осака отдаст хотя бы сет в предстоящем поединке, а обо всем матче не может идти и речи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Осаки — 1.14, победа Ламенс — 5.73.

    Прогноз: Сомнений в победе Осаки быть не может

    Ставка: Ф1 (-6) за 2.07

    Альтернативный прогноз: Игра не затянется на длительное количество времени

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.24.

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    Осака — Ламенс. Японка Наоми Осака и голландка Сюзан Ламенс встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Осака — Ламенс с коэффициентом 2.07.
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