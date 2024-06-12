Японка Наоми Осака и голландка Сюзан Ламенс встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. Осака — Ламенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Наоми Осака

Нельзя говорить о полном возрождении Осаки, но серьезные шаги к былому величию она продолжает делать.

На недавнем «Ролан Гаррос» она чуть не выбила саму Свентек, которая едва спаслась на флажке матча второго круга.

Однако сила и мощь Наоми чувствовалась в каждом розыгрыше. Свою уверенность она продемонстрировала и в первом матче на траве в этом сезоне, обыграв без каких-либо вопросов бельгийку Мертенс.

Исход матча против голландской теннисистки предопределён. Вопрос только в том, насколько с большим счетом в пользу японки он завершится.

Сюзан Ламенс

Пожалуй, главная сенсация первого игрового дня в Хертогенбосе, где Ламенс прошла американку Пера.

Прогнозы на теннис

Перед стартом поединка не было никаких вариантов, при которых Сюзан сможет обыграть довольно сильную соперницу, но у американки с израильскими корнями совсем не шла игра.

Сложно утверждать, что данный успех придаст дополнительных сил голландке, поскольку набор технических навыков крайне ограничен.

Тяжело представить сценарий, при котором Осака отдаст хотя бы сет в предстоящем поединке, а обо всем матче не может идти и речи.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Осаки — 1.14, победа Ламенс — 5.73.

Прогноз: Сомнений в победе Осаки быть не может

Ставка: Ф1 (-6) за 2.07

Альтернативный прогноз: Игра не затянется на длительное количество времени

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.24.