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    Грикспор обыграет Кецмановича с разгромным счетом?

    Грикспор — Кецманович. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Кецманович
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 15:00 мск. Грикспор — Кецманович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 11 Июня 2024 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 15:30 Миомир Кецманович

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •

    Грикспор

    Таллон — прошлогодний победитель турнира в Хертогенбосе. А это значит, что ему предстоит защищать не только титул, но и 250 очков.

    В 2023-м нидерландец после триумфа на домашнем турнире дошел до четвертьфинала в Галле, но при этом на Уимблдоне проиграл уже в первом круге венгру Мартону Фучовичу.

    Также стоит отметить, что в 2022-м Грикспор выиграл семь из 11-ти матчей на траве. Всё это говорит о том, что он умеет и любит играть на этом покрытии.

    Прогнозы на теннис

    Грикспор дошел до третьего круга на недавно завершившемся «Ролан Гаррос». В матче против Саши Зверева он вел в пятой партии с двумя брейками, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

    Кецманович

    Миомир в прошлом году не выиграл ни одного матча в Хертогенбосе, уступив на старте турнира Милошу Раоничу.

    В трех предыдущих сезонах сербский теннисист, в отличие от Грикспора, ни разу не выигрывал на траве больше двух матчей.

    В 2023-м Кецманович также не прошел первый раунд на турнире в Лондоне и на Уимблдоне, но при этом добрался до четвертьфинала в Истбурне.

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    Кецманович на пяти предыдущих турнирах ни разу не проигрывал в первом круге. Но это было на грунте, а на траве ему явно не так комфортно, поэтому на недавние результаты нет смысла обращать внимание.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.34, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.28.

    Прогноз: скорее всего, Таллон начнет защиту титула с уверенной победы. Миомир не справится с упертым нидерландцем.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 1.95.

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    Грикспор — Кецманович. Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Грикспор — Кецманович с коэффициентом 1.95.
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