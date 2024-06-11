Таллон Грикспор
Миомир Кецманович
Грикспор
Таллон — прошлогодний победитель турнира в Хертогенбосе. А это значит, что ему предстоит защищать не только титул, но и 250 очков.
В 2023-м нидерландец после триумфа на домашнем турнире дошел до четвертьфинала в Галле, но при этом на Уимблдоне проиграл уже в первом круге венгру Мартону Фучовичу.
Также стоит отметить, что в 2022-м Грикспор выиграл семь из 11-ти матчей на траве. Всё это говорит о том, что он умеет и любит играть на этом покрытии.
Грикспор дошел до третьего круга на недавно завершившемся «Ролан Гаррос». В матче против Саши Зверева он вел в пятой партии с двумя брейками, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.
Кецманович
Миомир в прошлом году не выиграл ни одного матча в Хертогенбосе, уступив на старте турнира Милошу Раоничу.
В трех предыдущих сезонах сербский теннисист, в отличие от Грикспора, ни разу не выигрывал на траве больше двух матчей.
В 2023-м Кецманович также не прошел первый раунд на турнире в Лондоне и на Уимблдоне, но при этом добрался до четвертьфинала в Истбурне.
Кецманович на пяти предыдущих турнирах ни разу не проигрывал в первом круге. Но это было на грунте, а на траве ему явно не так комфортно, поэтому на недавние результаты нет смысла обращать внимание.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.34, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.28.
Прогноз: скорее всего, Таллон начнет защиту титула с уверенной победы. Миомир не справится с упертым нидерландцем.
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Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 1.95.