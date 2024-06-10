Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Коболли — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коболли

У Флавио, по сути, отсутствует опыт выступлений на траве. Этот момент нужно обязательно учитывать.

До сих пор итальянец провел лишь два матча на этом специфическом покрытии.

В прошлом году Коболли проиграл аргентинцу Хуану Фиковичу в первом круге квалификации на Уимблдоне. В 2022-м он тоже безуспешно пытался попасть в основную сетку главного турнира на траве.

Прогнозы на теннис

Зато на остальных покрытиях Коболли добился существенного прогресса, благодаря чему по итогам «Ролан Гаррос» дебютирует в топ-50.

Штруфф

Ян-Леннард тем временем приехал в Штутгарт защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в финал.

Правда, немецкий теннисист далеко не всегда успешно выступал на траве. До этого он три сезона подряд не мог выиграть на этом покрытии больше одного матча.

Штруфф удачно провел недавнюю серию турниров на грунте. Его главным достижением стала победа в Мюнхене. В 34 года он наконец-то выиграл первый титул на уровне ATP.

Также можно вспомнить выход в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде. В испанской столице Штруфф был очень близок к победе над Карлосом Алькарасом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 6.30, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: опыт, конечно, серьезная штука, но мы все равно считаем, что немцу будет нелегко в предстоящем матче. Итальянец все-таки существенно прибавил за последний год. Скорее всего, это будет заметно и на траве.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 3.30.