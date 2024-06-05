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    Зверев снесет Де Минора с корта?

    Зверев — Де Минор. Ставка (к. 2.98) и прогноз на «Ролан Гаррос» 5 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Де Минор
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    Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 5 июня, начало — в 21:15 мск. Зверев — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 05 Июня 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 21:15 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
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    Зверев

    Саша вышел в шестой четвертьфинал французского мэйджора за семь лет. Подобным достижением могут похвастаться далеко не все топ-игроки.

    В четвертом круге у немецкого теннисиста была настоящая битва с Хольгером Руне — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2. Матч продолжался чуть больше четырех часов и завершился уже после полуночи по местному времени.

    В четвертой партии, которая стала ключевой, Зверев сначала не подал на сет при счете 5:4, но потом чудесно провел тай-брейк.

    В отличие от соперника, у Руне, похоже, не осталось сил на заключительный рывок. В пятом сете Зверев отдал на своей подаче лишь три очка — все на втором мяче.

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    Саша провел второй пятисетовик подряд, но при этом есть подозрение, что это никак не скажется на его игре в предстоящем матче. Совсем не похоже на то, что у него есть проблемы с выносливостью.

    Де Минор

    Алекс тем временем впервые попал в восьмерку лучших на «Ролан Гаррос».

    Интересно, что до этого сезона австралиец ни разу не выигрывал на главном грунтовом турнире больше одного матча.

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    • Текущее выступление Де Минора стала еще одним свидетельством его невероятного прогресса абсолютно на всех покрытиях.

    В четвертом раунде Де Минор почти не заметил Даниила Медведева — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

    После первого сета было сложно предположить, что матч завершится разгромом, но Алекс, по сути, просто снес соперника с корта.

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    Во втором сете россиянин брал медицинский тайм-аут из-за мозолей, но вряд ли именно это стало причиной поражения. К слову, Даниил тоже так не считает: «Де Минор играл невероятно, он подавал так, как мало кто в мире может вообще подавать на грунте».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.10.

    Прогноз: Алекс молодец, но в полуфинал выйдет его соперник. Подача, удача, удары с задней линии и кураж — кажется, на этом турнире у немца есть весь арсенал для достижения даже максимальной цели.

    Также стоит отметить, что Зверев выиграл семь из девяти предыдущих матчей против Де Минора.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 2.98.

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    Зверев — Де Минор. Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 5 июня, начало — в 21:15 мск. / Ставка и прогноз на матч Зверев — Де Минор с коэффициентом 2.98.
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