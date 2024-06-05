Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 5 июня, начало — в 21:15 мск. Зверев — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша вышел в шестой четвертьфинал французского мэйджора за семь лет. Подобным достижением могут похвастаться далеко не все топ-игроки.

В четвертом круге у немецкого теннисиста была настоящая битва с Хольгером Руне — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2. Матч продолжался чуть больше четырех часов и завершился уже после полуночи по местному времени.

В четвертой партии, которая стала ключевой, Зверев сначала не подал на сет при счете 5:4, но потом чудесно провел тай-брейк.

В отличие от соперника, у Руне, похоже, не осталось сил на заключительный рывок. В пятом сете Зверев отдал на своей подаче лишь три очка — все на втором мяче.

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Саша провел второй пятисетовик подряд, но при этом есть подозрение, что это никак не скажется на его игре в предстоящем матче. Совсем не похоже на то, что у него есть проблемы с выносливостью.

Де Минор

Алекс тем временем впервые попал в восьмерку лучших на «Ролан Гаррос».

Интересно, что до этого сезона австралиец ни разу не выигрывал на главном грунтовом турнире больше одного матча.

Текущее выступление Де Минора стала еще одним свидетельством его невероятного прогресса абсолютно на всех покрытиях.

В четвертом раунде Де Минор почти не заметил Даниила Медведева — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

После первого сета было сложно предположить, что матч завершится разгромом, но Алекс, по сути, просто снес соперника с корта.

Во втором сете россиянин брал медицинский тайм-аут из-за мозолей, но вряд ли именно это стало причиной поражения. К слову, Даниил тоже так не считает: «Де Минор играл невероятно, он подавал так, как мало кто в мире может вообще подавать на грунте».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: Алекс молодец, но в полуфинал выйдет его соперник. Подача, удача, удары с задней линии и кураж — кажется, на этом турнире у немца есть весь арсенал для достижения даже максимальной цели.

Также стоит отметить, что Зверев выиграл семь из девяти предыдущих матчей против Де Минора.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 2.98.