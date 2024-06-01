Йозеф Ковалик
Holger Rune
Ковалик
Йозеф преподнес одну из главных сенсаций второго круга на французского мэйджора.
Вопреки всем прогнозам, он остановил прошлогоднего четвертьфиналиста Карена Хачанова.
Это был очень дерзкий камбэк — 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. В третьем сете Ковалик проигрывал 2:4.
Можно подумать, что российский теннисист получил травму и оказался не в состоянии довести дело до победы, но это не так.
Вот что сказал Хачанов сразу после матча: «Неприятно, 2:0 вел, вроде бы все в порядке было, хоть что-то и не получалось. В голове сейчас тотальный бардак».
Интересно, что 31-летний Ковалик до этой недели не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки на «Большого шлема».
В первом матче Йозеф одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 7:6, 6:4, 3:6, 7:6.
Примечательно, что Ковалик попал в основную сетку как лаки-лузер.
Руне
Хольгер тем временем в предыдущем раунде одержал победу над Флавио Коболли — 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6.
И датчанин, и его соперник надолго запомнят тай-брейк решающего сета. Коболли вел 5:0, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.
Руне конкретно повезло, причем не только в конце эпичной пятой партии. Итальянец, надо признать, играл на очень солидном уровне в течение почти всего матча.
В первом раунде Руне одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 6:4, 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ковалика в этом матче можно поставить за 6.35, победу Руне букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: вряд ли Хольгер повторит ошибки Хачанова. Ковалик молодец, но в данном случае — без шансов. Датчанин не такой щедрый, как россиянин.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне в трех сетах за 1.99.