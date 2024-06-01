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    У Руне тоже будут проблемы в матче с Коваликом?

    Ковалик — Руне. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Ролан Гаррос» 1 июня 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против словака Йозефа Ковалика в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 15:00 мск. Ковалик — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 01 Июня 2024 года

    Йозеф Ковалик

  • Словакия
    •  Йозеф Ковалик 12:00 Holger Rune

    Holger Rune

  • Ролан Гаррос. Мужчины
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    Ковалик

    Йозеф преподнес одну из главных сенсаций второго круга на французского мэйджора.

    Вопреки всем прогнозам, он остановил прошлогоднего четвертьфиналиста Карена Хачанова.

    Это был очень дерзкий камбэк — 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. В третьем сете Ковалик проигрывал 2:4.

    Можно подумать, что российский теннисист получил травму и оказался не в состоянии довести дело до победы, но это не так.

    Вот что сказал Хачанов сразу после матча: «Неприятно, 2:0 вел, вроде бы все в порядке было, хоть что-то и не получалось. В голове сейчас тотальный бардак».

    Интересно, что 31-летний Ковалик до этой недели не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки на «Большого шлема».

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В первом матче Йозеф одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 7:6, 6:4, 3:6, 7:6.

    Примечательно, что Ковалик попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Руне

    Хольгер тем временем в предыдущем раунде одержал победу над Флавио Коболли — 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6.

    И датчанин, и его соперник надолго запомнят тай-брейк решающего сета. Коболли вел 5:0, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

    Руне конкретно повезло, причем не только в конце эпичной пятой партии. Итальянец, надо признать, играл на очень солидном уровне в течение почти всего матча.

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    В первом раунде Руне одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 6:4, 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ковалика в этом матче можно поставить за 6.35, победу Руне букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: вряд ли Хольгер повторит ошибки Хачанова. Ковалик молодец, но в данном случае — без шансов. Датчанин не такой щедрый, как россиянин.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне в трех сетах за 1.99.

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    Ковалик — Руне. Датчанин Хольгер Руне сыграет против словака Йозефа Ковалика в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Ковалик — Руне с коэффициентом 1.99.
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