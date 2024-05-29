Лейла Фернандес
Ван Сиюй (Китай)
Лейла Фернандес
После прорыва на US Open несколько лет назад Фернандес так и не вышла на тот уровень игры в теннис.
Каждый год ей что-то мешает вернуться к тому тотальному доминированию на корте, хотя было перепробовано уже практически все, что возможно.
В первом круге престижных соревнований канадка играла против местной теннисистки Понше и победила без каких-либо сложностей.
Во второй игре на турнире соперница будет чуть сложнее, но все равно её Лейла должна проходить с запасом.
Сю Ван
В последние годы в женском большом теннисе доминирование китаянок постепенно увеличивается, и Сю Ван является частью этого тренда.
Она не самая сильная и талантливая теннисистка из своей страны, но играть в теннис она определённо умеет, что прекрасно доказала по первому раунду соревнований в Париже.
Она одолела свою соотечественницу Бай, но всего лишь в трех сетах. Пришлось довольно сильно помучиться, чтобы добыть необходимую викторию.
Против Фернандес будет максимально сложно, поскольку канадка приехала в Париж побждать в каждом поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадскую теннисистку в этом поединке: победа Фернандес — 1.40, победа Сю Ван — 3.00.
Прогноз: Фернандес выглядит более реальной претенденткой на победу.
- 1.69Самсонова — Анисимова: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.84Швентек — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.86Синякова — Паке: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-3) за 1.64.
Альтернативный прогноз: Фернандес быстро закончит игру в свою пользу
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.65.