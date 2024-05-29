Канадка Лейла Фернандес и китаянка Сю Ван встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Фернандес — Сю Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Лейла Фернандес

После прорыва на US Open несколько лет назад Фернандес так и не вышла на тот уровень игры в теннис.

Каждый год ей что-то мешает вернуться к тому тотальному доминированию на корте, хотя было перепробовано уже практически все, что возможно.

В первом круге престижных соревнований канадка играла против местной теннисистки Понше и победила без каких-либо сложностей.

Во второй игре на турнире соперница будет чуть сложнее, но все равно её Лейла должна проходить с запасом.

Сю Ван

В последние годы в женском большом теннисе доминирование китаянок постепенно увеличивается, и Сю Ван является частью этого тренда.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Она не самая сильная и талантливая теннисистка из своей страны, но играть в теннис она определённо умеет, что прекрасно доказала по первому раунду соревнований в Париже.

Она одолела свою соотечественницу Бай, но всего лишь в трех сетах. Пришлось довольно сильно помучиться, чтобы добыть необходимую викторию.

Против Фернандес будет максимально сложно, поскольку канадка приехала в Париж побждать в каждом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадскую теннисистку в этом поединке: победа Фернандес — 1.40, победа Сю Ван — 3.00.

Прогноз: Фернандес выглядит более реальной претенденткой на победу.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.64.

Альтернативный прогноз: Фернандес быстро закончит игру в свою пользу

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.65.