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    Фернандес спокойно пройдет в третий круг?

    Фернандес — Сю Ван. Ставка (к. 1.64) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Сю Ван
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    Лейла Фернандес
    Канадка Лейла Фернандес и китаянка Сю Ван встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Фернандес — Сю Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •  Лейла Фернандес 12:00 Ван Сиюй (Китай)

    Ван Сиюй (Китай)

  • Ролан Гаррос. Женщины
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    Лейла Фернандес

    После прорыва на US Open несколько лет назад Фернандес так и не вышла на тот уровень игры в теннис.

    Каждый год ей что-то мешает вернуться к тому тотальному доминированию на корте, хотя было перепробовано уже практически все, что возможно.

    В первом круге престижных соревнований канадка играла против местной теннисистки Понше и победила без каких-либо сложностей.

    Во второй игре на турнире соперница будет чуть сложнее, но все равно её Лейла должна проходить с запасом.

    Сю Ван

    В последние годы в женском большом теннисе доминирование китаянок постепенно увеличивается, и Сю Ван является частью этого тренда.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Она не самая сильная и талантливая теннисистка из своей страны, но играть в теннис она определённо умеет, что прекрасно доказала по первому раунду соревнований в Париже.

    Она одолела свою соотечественницу Бай, но всего лишь в трех сетах. Пришлось довольно сильно помучиться, чтобы добыть необходимую викторию.

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    Против Фернандес будет максимально сложно, поскольку канадка приехала в Париж побждать в каждом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадскую теннисистку в этом поединке: победа Фернандес — 1.40, победа Сю Ван — 3.00.

    Прогноз: Фернандес выглядит более реальной претенденткой на победу.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.64.

    Альтернативный прогноз: Фернандес быстро закончит игру в свою пользу

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.65.

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    Фернандес — Сю Ван. Канадка Лейла Фернандес и китаянка Сю Ван встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фернандес — Сю Ван с коэффициентом 1.64.
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