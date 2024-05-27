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    Шелтону понадобится пятый сет в матче с Гастоном?

    Шелтон — Гастон. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Ролан Гаррос» 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Гастон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против француза Юго Гастона в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Шелтон — Гастон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2024 года

    Бен Шелтон (США)

  • Ролан Гаррос. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 12:00 Юго Гастон

    Юго Гастон

  • Франция
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    Шелтон

    В отличие от харда, на грунте Бену пока не удается регулярно демонстрировать свой лучший теннис, но все равно очевидно, что ему удалось добиться прогресса в игре на этом покрытии.

    Здесь достаточно лишь одного факта: в начале апреля американец стал победителем турнира в Хьюстоне.

    В полуфинале Шелтон выиграл у прошлогоднего четвертьфиналиста «Ролан Гаррос» Томаса Этчеверри, а в решающем матче — у Фрэнсиса Тиафо.

    На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Шелтон выиграл по одному матчу. В первом случае его остановил Александр Бублик, а во втором — Чжичжэнь Чжан.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В прошлом году Бен проиграл итальянцу Лоренцо Сонего на старте французского мэйджора.

    Гастон

    Юго тем временем на неделе перед «Ролан Гаррос» выиграл сразу четыре матча на турнире в Лионе.

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    • Сначала француз прошел квалификацию, а потом одержал две победы в основной сетке — над Даниэлем Галаном и Франсиско Серундоло. В матче против аргентинца его победу предлагали за 3.10. Дальше было поражение от Джованни Мпетши-Перрикара (4:6, 6:4, 3:6).

    Примечательно, что до Лиона 23-летний Гастон выиграл в текущем сезоне лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Также стоит отметить, что после поражения от Дениса Шаповалова в квалификации турнира в Роттердаме Гастон проиграл семь матчей подряд.

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    В 2020-м Гастон сенсационно добрался на домашнем мэйджоре до 1/8 финала, при этом выиграв в третьем круге у Стэна Вавринки. Кажется, сейчас от него бессмысленно ждать таких подвигов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.39, победу Гастона букмекеры предлагают за 3.02.

    Прогноз: атлетичный американец, скорее всего, обыграет француза, но понервничать наверное придется. У Юго все-таки приличный опыт на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Шелтона с форой по сетам (-1,5) за 1.82.

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    Шелтон — Гастон. Американец Бен Шелтон сыграет против француза Юго Гастона в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шелтон — Гастон с коэффициентом 1.82.
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