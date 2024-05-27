Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Де Минор — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Минор

Алекс этой весной дважды играл против Рафаэля Надаля. Без шуток, это мечта любого теннисиста.

В середине апреля австралиец уверенно обыграл грунтового короля в Барселоне — 7:5, 6:1.

Вскоре после этого Рафа взял реванш на «Мастерсе» в Мадриде, победив Де Минора со счетом 7:6, 6:3.

При этом в Барселоне и Мадриде Де Минор в целом выступил не лучшим образом, выиграв в общей сложности лишь один матч.

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Между тем, на «тысячнике» в Монте-Карло 11-я ракетка мира добрался до четвертьфинала, а в Риме — до четвертого круга.

Микельсен

Для Алекса это будет дебют на французском мэйджоре. Примечательно, что благодаря прошлогоднему прорыву он автоматически попал в основную сетку.

На неделе перед «Ролан Гаррос» американец успел сыграть на турнире в Лионе. После серии неудачных результатов на грунте здесь он дошел до четвертьфинала.

Главной сенсацией стала победа Микельсена над Тейлором Фрицем во втором круге — 6:4, 4:6, 7:5. Коэффициент на Алекса до матча был около 7.00.

В 1/4 финала 19-летний Микельсен проиграл чеху Томашу Махачу (3:6, 6:7), который после этого дерзко остановил Новака Джоковича.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом случае букмекеры уверены, что Де Минор спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Микельсена можно поставить за 8.20.

Прогноз: в феврале Де Минор проиграл американцу на старте турнира в мексиканском Лос-Кабосе — 4:6, 1:6.

Но здесь важно уточнить, что австралиец вышел на матч уже через несколько дней после финала в Роттердаме, в котором у него были все шансы обыграть Янника Синнера. На игру с Микельсеном у него банально не осталось сил, в том числе из-за сложного перелета из Европы.

Скорее всего, в предстоящем матче Де Минор спокойно возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в трех сетах за 1.82.