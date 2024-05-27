Алекс де Минаур
Алекс Микельсен (США)
Де Минор
Алекс этой весной дважды играл против Рафаэля Надаля. Без шуток, это мечта любого теннисиста.
В середине апреля австралиец уверенно обыграл грунтового короля в Барселоне — 7:5, 6:1.
Вскоре после этого Рафа взял реванш на «Мастерсе» в Мадриде, победив Де Минора со счетом 7:6, 6:3.
При этом в Барселоне и Мадриде Де Минор в целом выступил не лучшим образом, выиграв в общей сложности лишь один матч.
Между тем, на «тысячнике» в Монте-Карло 11-я ракетка мира добрался до четвертьфинала, а в Риме — до четвертого круга.
Микельсен
Для Алекса это будет дебют на французском мэйджоре. Примечательно, что благодаря прошлогоднему прорыву он автоматически попал в основную сетку.
На неделе перед «Ролан Гаррос» американец успел сыграть на турнире в Лионе. После серии неудачных результатов на грунте здесь он дошел до четвертьфинала.
Главной сенсацией стала победа Микельсена над Тейлором Фрицем во втором круге — 6:4, 4:6, 7:5. Коэффициент на Алекса до матча был около 7.00.
В 1/4 финала 19-летний Микельсен проиграл чеху Томашу Махачу (3:6, 6:7), который после этого дерзко остановил Новака Джоковича.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом случае букмекеры уверены, что Де Минор спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Микельсена можно поставить за 8.20.
Прогноз: в феврале Де Минор проиграл американцу на старте турнира в мексиканском Лос-Кабосе — 4:6, 1:6.
- 1.93Рублев — Даниэль: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Джокович — Эрбер: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.16Ван Аш — Шаповалов: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Но здесь важно уточнить, что австралиец вышел на матч уже через несколько дней после финала в Роттердаме, в котором у него были все шансы обыграть Янника Синнера. На игру с Микельсеном у него банально не осталось сил, в том числе из-за сложного перелета из Европы.
Скорее всего, в предстоящем матче Де Минор спокойно возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в трех сетах за 1.82.