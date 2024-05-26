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    У Синнера будут проблемы в матче с Юбэнксом?

    Юбэнкс — Синнер. Ставка (к. 2.10) и прогноз на «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Юбэнкс — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2024 года

    Кристофер Юбэнкс

  • США
    •  Кристофер Юбэнкс 12:00 Янник Синнер

    Янник Синнер

  • Италия
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    Юбэнкс

    Кристофер отправился в Париж после ужасной серии поражений, которая началась еще в конце марта на «Мастерсе» в Майами, когда он проиграл во втором круге Александру Звереву.

    После этого американский теннисист провалил все грунтовые турниры.

    Юбэнкс не смог пройти первый круг в Хьюстоне, Мадриде, Кальяри (это вообще «челленджер»), Риме и Женеве. На этом отрезке он взял лишь два сета.

    Возможно, это чересчур смелое предположение, но очень похоже на то, что прошлогодний прорыв Юбэнкса действительно был случайностью.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В этом году 43-я ракетка мира провел 16 матчей, в которых одержал лишь четыре победы. Слабо, очень слабо.

    Синнер

    Янник в какой-то момент был близок к тому, чтобы сняться с французского мэйджора, но все-таки приехал в Париж.

    Вот что он сказал по этому поводу: «Больше не переживаю за бедро. Последние проверки показали, что все хорошо, поэтому я здесь».

    Синнер получил травму в конце апреля на «Мастерсе» в Мадриде. После непростой победы над Кареном Хачановым в четвертом круге итальянец снялся с четвертьфинального матча с Феликсом Оже-Альяссимом и пропустил «тысячник» в Риме.

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    Сложно сказать, готов ли Синнер бороться за трофей, но в первых раундах у него вряд ли будут проблемы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров, как и у всех остальных, нет сомнений в исходе матча. На победу Юбэнкса можно поставить за 11.00.

    Прогноз: никто не застрахован от сенсаций, но это явно не тот случай, где может случиться что-то неожиданное. Скорее всего, Янник начнет турнир с разгромной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 2.10.

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    Юбэнкс — Синнер. Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Синнер с коэффициентом 2.10.
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