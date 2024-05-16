Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 20:00 мск. Циципас — Харри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Циципас

Насколько тяжело Стефаносу было в первом матче против Яна-Леннарда Штруффа (6:7, 6:4, 6:4), настолько же легко он преодолел два следующих раунда.

После волевой победы над немцем Циципас выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:2, 7:6.

Ну а в 1/8 финала грек разгромил Алекса Де Минора — 6:1, 6:2.

В этом матче Стеф отлично играл и на своей подаче, и на приеме. На грунте австралиец все-таки не конкурент для него.

Все прогнозы на теннис

Есть подозрение, что Циципаса очень мотивирует отсутствие на турнире Карлоса Алькараса и Янника Синнера, а также вылет Новака Джоковича, Каспера Рууда и Даниила Медведева.

Харри

В случае с Николасом, пожалуй, можно говорить о везении. До сих пор у него была не самая сложная сетка, это факт.

В первом мачте чилиец одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 7:6.

После этого он остановил еще одного представителя Италии — Стефано Наполитано (6:2, 4:6, 6:4).

В 1/8 финала Харри остановил француза Александра Мюллера (7:5, 6:3), который перед этим обыграл уставшего Андрея Рублева.

Но также стоит отметить, что перед этим Харри провалил турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, не выиграв здесь ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Харри букмекеры предлагают за 4.45.

Прогноз: Стефанос прекрасно понимает, что его ждет в предстоящем матче. Грек и чилиец в прошлом году провели четыре матча между собой.

Циципас обыграл Харри в Монте-Карло и в Лос-Кабосе, а Николас был сильнее в Галле и Пекине.

В общем, не самый приятный соперник для Стефаноса, но мы считаем, что сейчас он находится в хорошей форме и обыграет чилийского грунтовика.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 1.95.