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    Хватит ли Циципасу двух сетов для победы над Харри?

    Циципас — Харри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Харри
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 20:00 мск. Циципас — Харри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 16 Мая 2024 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 20:00 Николас Джарри

    Николас Джарри

  • Чили
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    Циципас

    Насколько тяжело Стефаносу было в первом матче против Яна-Леннарда Штруффа (6:7, 6:4, 6:4), настолько же легко он преодолел два следующих раунда.

    После волевой победы над немцем Циципас выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:2, 7:6.

    Ну а в 1/8 финала грек разгромил Алекса Де Минора — 6:1, 6:2.

    В этом матче Стеф отлично играл и на своей подаче, и на приеме. На грунте австралиец все-таки не конкурент для него.

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    Есть подозрение, что Циципаса очень мотивирует отсутствие на турнире Карлоса Алькараса и Янника Синнера, а также вылет Новака Джоковича, Каспера Рууда и Даниила Медведева.

    Харри

    В случае с Николасом, пожалуй, можно говорить о везении. До сих пор у него была не самая сложная сетка, это факт.

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    • В первом мачте чилиец одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 7:6.
    После этого он остановил еще одного представителя Италии — Стефано Наполитано (6:2, 4:6, 6:4).

    В 1/8 финала Харри остановил француза Александра Мюллера (7:5, 6:3), который перед этим обыграл уставшего Андрея Рублева.

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    Но также стоит отметить, что перед этим Харри провалил турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, не выиграв здесь ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Харри букмекеры предлагают за 4.45.

    Прогноз: Стефанос прекрасно понимает, что его ждет в предстоящем матче. Грек и чилиец в прошлом году провели четыре матча между собой.

    Циципас обыграл Харри в Монте-Карло и в Лос-Кабосе, а Николас был сильнее в Галле и Пекине.

    В общем, не самый приятный соперник для Стефаноса, но мы считаем, что сейчас он находится в хорошей форме и обыграет чилийского грунтовика.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 1.95.

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    Циципас — Харри. Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Циципас — Харри с коэффициентом 1.95.
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