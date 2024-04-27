Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильца Тьягу Монтейру во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Монтейру — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монтейру

Тьягу с учетом квалификации провел в испанской столице уже три матча.

И так получилось, что пока самые большие проблемы у него были в отборе. Бразилец с трудом выиграл у Люки Пуя и Раду Албота.

Зато в основной сетке Монтейру начал с уверенной победы над сербом Душаном Лайовичем — 6:4, 6:3.

Лучшим результатом Монтейру в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро. Правда, там ему сразу повезло — Карлос Алькарас, ставший его первым соперником в первом круге, снялся уже после второго гейма из-за травмы.

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Но в целом Тьягу до сих пор не показал ничего выдающегося в текущем сезоне, о чем свидетельствует и его место в рейтинге — сейчас бразилец находится на 118-й строчке.

Циципас

Как бы ни завершился ближайший матч, уже сейчас можно сказать, что Стефанос ударно провел апрель.

В первой половине месяца Циципас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло. Это его третий титул на Лазурном берегу.

В решающем матче грек выиграл у Каспера Рууда, а в полуфинале — у Янника Синнера. Кроме того, он остановил Александра Зверева и Карена Хачанова.

На турнире в Барселоне Циципас дошел до финала, где его соперником снова стал Рууд. На этот раз ему не удалось обыграть норвежца.

Благодаря недавним успехам Стеф вернулся в топ-10 и теперь занимает в рейтинге седьмое место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтейру в этом матче можно поставить за 5.90, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: для Стефаноса пять дней отдыха вполне достаточно, чтобы восстановиться после очень насыщенного отрезка. В плане выносливости у грека никогда не было проблем. Ну а бразилец явно не из тех, кто способен удивить одного из лучших грунтовиков мира.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-4,5) за 1.93.