Россиянин Карен Хачанов сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Циципас — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Циципас

Стефанос в третьем раунде Стефанос одержала победу над Александром Зверевым — 7:5, 7:6.

Во втором сете грек вел 5:0, но позволил немецкому теннисисту взять пять геймов подряд. Как ни странно, он не развалился после столь эмоционально непростого отрезка.

Циципас здорово сыграл на тай-брейке, благодаря чему впервые с 2022 года обыграл соперника из топ-5.

«Даже не знаю, я сейчас пытаюсь понять, что произошло. Во втором сете я вел 5:0. Но на тай-брейке все выглядело довольно неплохо, особенно когда я сделал мини-брейк», — сказал Стефанос после победы над одним из самых принципиальных оппонентов.

Все прогнозы на теннис

Циципас четвертый год подряд дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В 2021-м и 2022-м он стал чемпионом турнира на Лазурном берегу.

Хачанов

Карен тем временем стал одним из главных героев третьего раунда. Вопреки прогнозам, он остановил Даниила Медведева.

Более того, Хачанову хватило двух сетов для победы над соотечественником — 6:3, 7:5.

Надо было видеть, как психовал Медведев, явно не ожидавший, что соперник будет играть столь убедительно.

Хачанов отлично подавал и регулярно беспокоил Даниила своим размашистым форхэндом. Это был абсолютно заслуженный успех.

Карен впервые добрался в Монте-Карло до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.47, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: Карен проиграл семь из девяти предыдущих матчей против грека. Но как показала игра с Медведевым, далеко не всегда надо обращать внимание на такие факты.

С таким теннисом, как на этой неделе, Хачанов вполне может сокрушить и Циципаса. Скорее всего, здесь будет как минимум два супер сложных сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.