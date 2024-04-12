ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ? Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде
  • 21:21
    • «Ливерпуль» — «Аталанта»: стартовые составы команд, Миранчук — в запасе
  • 21:19
    • «Милан» — «Рома»: стартовые составы на четвертьфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    Сможет ли Циципас остановить Хачанова?

    Циципас — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Циципас — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Циципас — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2024 года

    Циципас

    Стефанос в третьем раунде Стефанос одержала победу над Александром Зверевым — 7:5, 7:6.

    Во втором сете грек вел 5:0, но позволил немецкому теннисисту взять пять геймов подряд. Как ни странно, он не развалился после столь эмоционально непростого отрезка.

    Циципас здорово сыграл на тай-брейке, благодаря чему впервые с 2022 года обыграл соперника из топ-5.

    «Даже не знаю, я сейчас пытаюсь понять, что произошло. Во втором сете я вел 5:0. Но на тай-брейке все выглядело довольно неплохо, особенно когда я сделал мини-брейк», — сказал Стефанос после победы над одним из самых принципиальных оппонентов.

    Все прогнозы на теннис

    Циципас четвертый год подряд дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В 2021-м и 2022-м он стал чемпионом турнира на Лазурном берегу.

    Хачанов

    Карен тем временем стал одним из главных героев третьего раунда. Вопреки прогнозам, он остановил Даниила Медведева.

    Более того, Хачанову хватило двух сетов для победы над соотечественником — 6:3, 7:5.

    Надо было видеть, как психовал Медведев, явно не ожидавший, что соперник будет играть столь убедительно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хачанов отлично подавал и регулярно беспокоил Даниила своим размашистым форхэндом. Это был абсолютно заслуженный успех.

    Карен впервые добрался в Монте-Карло до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.47, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.69.

    Прогноз: Карен проиграл семь из девяти предыдущих матчей против грека. Но как показала игра с Медведевым, далеко не всегда надо обращать внимание на такие факты.

    С таким теннисом, как на этой неделе, Хачанов вполне может сокрушить и Циципаса. Скорее всего, здесь будет как минимум два супер сложных сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.56
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бенфика — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Брюгге — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Детройт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ливерпуль Монтевидео
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Насьональ
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Юта — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сакраменто — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Циципас — Хачанов с коэффициентом 1.92. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас остановить Хачанова?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры