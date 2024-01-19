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    Мирра Андреева снова выиграет с разгромным счетом?

    Андреева — Парри. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Парри
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против француженки Диан Парри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 06:00 мск. Андреева — Парри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 19 Января 2024 года
    Мирра Андреева (Россия)
  • Australian Open. Женщины
    •  Мирра Андреева (Россия) 06:00 Диан Парри Диан Парри
  • Франция
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    Андреева

    Мирра продолжает шокировать теннисный мир. На этот раз она одержала первую победу над соперницей из топ-10.

    Андреева буквально снесла с корта Онс Жабер — 6:0, 6:2. Бывшая вторая ракетка мира продержалась на корте меньше часа — всего лишь 56 минут.

    Безусловно, все в шоке, несмотря на то, что 16-летняя Мирра еще в прошлом году успела дебютировать в топ-10.

    Но теперь она показала, что готова конкурировать даже с первой десяткой. С таким теннисом можно и до финала дойти.

    Парри

    Диан впервые в карьере дошла в Мельбурне до третьего раунда. В двух предыдущих сезонах она не выиграла здесь ни одного матча.

    На старте турнира француженка одержала победу над китаянкой Синьюй Ван — 6:3, 2:6, 6:3.

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    В следующем матче Парри выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой — 7:5, 6:2.

    В начале января 21-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала в новозеландском Окленде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Андреева легко выйдет в следующий раунд. На победу Парри можно поставить за 7.80.

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    Скорее всего, Мирра снова выиграет с разгромным счетом. К слову, в прошлом году юная россиянка выиграла у Парри на Ролан Гаррос со счетом 6:1, 6:2.

    Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.00.

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    Андреева — Парри: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева снова выиграет с разгромным счетом?
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