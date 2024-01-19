Россиянка Мирра Андреева сыграет против француженки Диан Парри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 06:00 мск. Андреева — Парри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Андреева

Мирра продолжает шокировать теннисный мир. На этот раз она одержала первую победу над соперницей из топ-10.

Андреева буквально снесла с корта Онс Жабер — 6:0, 6:2. Бывшая вторая ракетка мира продержалась на корте меньше часа — всего лишь 56 минут.

Безусловно, все в шоке, несмотря на то, что 16-летняя Мирра еще в прошлом году успела дебютировать в топ-10.

Но теперь она показала, что готова конкурировать даже с первой десяткой. С таким теннисом можно и до финала дойти.

Парри

Диан впервые в карьере дошла в Мельбурне до третьего раунда. В двух предыдущих сезонах она не выиграла здесь ни одного матча.

На старте турнира француженка одержала победу над китаянкой Синьюй Ван — 6:3, 2:6, 6:3.

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В следующем матче Парри выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой — 7:5, 6:2.

В начале января 21-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала в новозеландском Окленде.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Андреева легко выйдет в следующий раунд. На победу Парри можно поставить за 7.80.

Скорее всего, Мирра снова выиграет с разгромным счетом. К слову, в прошлом году юная россиянка выиграла у Парри на Ролан Гаррос со счетом 6:1, 6:2.

Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.00.