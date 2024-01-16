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    Алькарас начнет в Мельбурне с яркой победы?

    Гаске — Алькарас. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Australian Open 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Гаске — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Гаске

    Ришар на прошлой неделе впервые с 2005 года выпал из топ-100. Это случилось после неудачного выступления в Окленде, где ему надо было защищать титул.

    Гаске в первом же матче проиграл 19-летнему соотечественнику Артуру Фису — 3:6, 4:6.

    «Я находился в топ-100 почти 19 лет — это очень много. Если не смогу быстро вернуться назад, я уйду. Нет смысла долго оставаться за пределами топ-100. Я не собираюсь играть на челленджерах», — заявил бывшая седьмая ракетка мира после неудачи в Новой Зеландии.

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    Примечательно, что Гаске начал сезон на «челленджере» в Новой Каледонии, где выиграл два матча.

    Алькарас

    Карлос тем временем решил обойтись без подготовительных турниров перед австралийским мэйджором.

    Испанец ограничился участием в выставочных матчах. В одном из них в конце декабря он даже выиграл у Новака Джоковича (4:6, 6:4, 6:4).

    На прошлой неделе Алькарас сыграл с Алексом Де Минором. Несмотря на то, что австралиец находится в отличной форме, результат все равно немного удивил — вторая ракетка мира проиграл.

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    • Первые несколько раундов Карлитос, конечно, пройдет, но готов ли он к борьбе за титул, пока не очень понятно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Алькарас обыграет француза с разгромным счетом. На победу Гаске в этом матче можно поставить за 14.00.

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    Да, здесь без вариантов, испанец спокойно обыграет 37-летнего соперника. Гаске возьмет не больше шести-семи геймов.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-9,5) за 2.03.

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    Гаске — Алькарас: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас начнет в Мельбурне с яркой победы?
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