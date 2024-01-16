Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Гаске — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гаске

Ришар на прошлой неделе впервые с 2005 года выпал из топ-100. Это случилось после неудачного выступления в Окленде, где ему надо было защищать титул.

Гаске в первом же матче проиграл 19-летнему соотечественнику Артуру Фису — 3:6, 4:6.

«Я находился в топ-100 почти 19 лет — это очень много. Если не смогу быстро вернуться назад, я уйду. Нет смысла долго оставаться за пределами топ-100. Я не собираюсь играть на челленджерах», — заявил бывшая седьмая ракетка мира после неудачи в Новой Зеландии.

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Примечательно, что Гаске начал сезон на «челленджере» в Новой Каледонии, где выиграл два матча.

Алькарас

Карлос тем временем решил обойтись без подготовительных турниров перед австралийским мэйджором.

Испанец ограничился участием в выставочных матчах. В одном из них в конце декабря он даже выиграл у Новака Джоковича (4:6, 6:4, 6:4).

На прошлой неделе Алькарас сыграл с Алексом Де Минором. Несмотря на то, что австралиец находится в отличной форме, результат все равно немного удивил — вторая ракетка мира проиграл.

Первые несколько раундов Карлитос, конечно, пройдет, но готов ли он к борьбе за титул, пока не очень понятно.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что Алькарас обыграет француза с разгромным счетом. На победу Гаске в этом матче можно поставить за 14.00.

Да, здесь без вариантов, испанец спокойно обыграет 37-летнего соперника. Гаске возьмет не больше шести-семи геймов.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-9,5) за 2.03.